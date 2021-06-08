Власти Пакистана отказались передавать военные базы под нужды США

Исламабад, 8 июня. Пакистан не будет передавать свои военные объекты Соединенным Штатам, которые сейчас выводят свои войска из Афганистана, заявил глава пакистанского МИД Шах Мехмуд Куреши.

Власти страны заявили всем политическим организациям об отсутствии планов предоставлять военные базы под нужды США, добавил он. При этом поиск военных объектов может быть в планах Вашингтона, но пакистанская сторона не будет инициировать такие намерения.

«О том, чтобы дать им основания, не может быть и речи, мы должны видеть наш интерес», — уточнил Куреши.

Ранее сообщалось, что отвод американского контингента из Афганистана завершен уже наполовину. Для вывоза военной техники и грузов было организовано свыше 300 рейсов.