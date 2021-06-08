Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия

Во вторник, 8 июня, с 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, посвященный Дню социального работника.

Профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения отмечается в России ежегодно 8 июня. В этот день стоит вспомнить добрым словом всех бескорыстных помощников рода людского, кто помогает больным и «особым» людям выжить в агрессивной атмосфере современности.

Председатель комитета по социальной политике Санкт‑Петербурга Александр Ржаненков в ходе прямого эфира в медиацентре «Патриот» рассказывает, как городские власти решают социальные проблемы.

Согласно статье 7 Конституции, Россия — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В стране охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.