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08 июня 15:16
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15:15
Германии призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:13
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:11
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
15:07
Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
15:04
Армия
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель» в Дагестане
15:02
Общество
Минздрав заявил о сохранении принципа добровольности вакцинации в России
15:01
Шоу-бизнес
Сестра Михаила Ефремова рассказала о жизни брата в колонии
15:01
Происшествия
МВД и профильные службы проверят семью погибшей в Самаре девочки
14:58
Происшествия
Пострадавшие в Волжском дети получили ранения из пневматического оружия
14:58
Экономика
Российские контрмеры пошатнут американскую финансовую систему
14:58
Общество
Власти Петербурга рассказали о планах реконструкции семи городских фонтанов
14:58
Общество
Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм искусственного интеллекта
Все новости

Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия

Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
Федеральное агентство новостей  /  Руслан Бичурин

Во вторник, 8 июня, с 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, посвященный Дню социального работника.

Профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения отмечается в России ежегодно 8 июня. В этот день стоит вспомнить добрым словом всех бескорыстных помощников рода людского, кто помогает больным и «особым» людям выжить в агрессивной атмосфере современности.

Председатель комитета по социальной политике Санкт‑Петербурга Александр Ржаненков в ходе прямого эфира в медиацентре «Патриот» рассказывает, как городские власти решают социальные проблемы.

Согласно статье 7 Конституции, Россия — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В стране охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

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ржаненков соцзащита социальный работник
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