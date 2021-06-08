Европол арестовал более 800 человек в рамках антинаркотической операции

Москва, 8 июня. Операция Европола завершилась арестом более 800 человек, причастных к распространению наркотиков. В ходе обысков были изъяты 40 тонн запрещенных веществ.

В прошлом году полиция нескольких государств ЕС провела масштабную операцию в рамках борьбы с распространением наркотиков. Тогда было задержано около 800 преступников, у которых были изъяты несколько тонн наркотических веществ, десятки миллионов долларов и оружие. Полиция вышла на наркокартель с помощью расшифровки секретного чата, через который происходила коммуникация участников преступного сообщества.

Петербургская полиция на прошлой неделе задержала 25-летнего студента одного из вузов Северной столицы, который может быть причастен к торговле наркотиками. Источники ФАН в правоохранительных органах рассказали, что в ходе обыска было изъято 400 граммов психоактивных синтетических веществ.