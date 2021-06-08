Лукашенко объяснил необходимость перевооружить военных Белоруссии

Минск, 8 июня. Вопрос обеспечения войск и силовых структур страны современным вооружением стоит крайне остро, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, большое значение для республики имеет военно-промышленный комплекс. Сложившиеся непростые обстоятельства диктуют необходимость перевооружить армию современными боевыми единицами. Лукашенко уточнил, что речь идет о таких видах вооружения, которые нужны именно для силовых структур.

Ранее сообщалось, что Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны. Речь идет о вопросах территориальной целостности и защиты независимости республики.