Длинные выходные дни в России пройдут с 12 по 14 июня

Москва, 8 июня. День России в этом году выпадает на субботу, в связи с чем выходной день был перенесен на понедельник. Таким образом, россияне будут отдыхать сразу три дня.

Россияне будут отдыхать сразу три дня подряд — с 12 по 14 июня. Об этом сообщили представители Федеральной службы по труду и занятости РФ (Роструд). Уточняется, что причиной тому является перенос выходного дня с субботы на понедельник в связи с празднованием Дня России.

Ранее сообщалось, что в 2022 году майские выходные дни будут разделены. Россияне будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.