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08 июня 12:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:17
Общество
Как Том Сойер: самарцы перекрасят забор ГРЭС на Волжском проспекте в «рыбную бирюзу»
12:16
Армия
Лукашенко объяснил необходимость перевооружить военных Белоруссии
12:15
Происшествия
Суд не стал допрашивать хозяина квартиры, в которую незаконно проникла Соболь
12:15
Происшествия
Один человек пострадал при столкновении Mercedes с такси в Сочи
12:14
Общество
Технику с нацистской символикой увидели на съемках новой части «Индианы Джонса»
12:14
Армия
Власти Пакистана отказались передавать военные базы под нужды США
12:12
Армия
Белоруссия представит БТР отечественного производства на выставке в июне
12:12
Общество
СК возбудил дело о халатности из-за детей, проживающих в заброшенном доме в Сибири
12:12
Спорт
ММА может стать частью программы Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе
12:11
Происшествия
Пострадавшую при падении с батута девочку сняли с ИВЛ в Барнауле
12:09
Происшествия
Уровень воды в иркутской реке Ия поднялся до критической отметки
12:07
Происшествия
Суд в Минске не удовлетворил жалобу на арест россиянина Дудникова
12:03
Политика
Женевские власти изменили маршрут общественного транспорта из-за саммита РФ — США
12:01
Армия
Шойгу прибыл в войска ЮВО для инспекции новых пунктов базирования Каспийской флотилии
12:01
Общество
Эфир: Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказывает о проблемах благотворителей
12:01
Украина
Некоторые продукты на Украине стоят дороже, чем во всем мире
12:00
Украина
Шведский дипломат остудил пыл Киева: США не верят во вступление Украины в НАТО
11:59
Происшествия
Движение на МКАД затруднено после ДТП с двумя грузовиками
11:58
Происшествия
Труп молодого человека выловили из Невы у стен Петропавловской крепости
11:57
Технологии
Роскосмос анонсировал следующий старт ракеты с космодрома Восточный
Все новости

Недовольному Моргенштерну объяснили систему подсчета голосов на премии Муз-ТВ

Шоу-бизнес
Недовольному Моргенштерну объяснили систему подсчета голосов на премии Муз-ТВ
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 8 июня. Генеральный директор Муз-ТВ Захар Бабин высказался после скандального поведения рэпера Моргенштерна на вручении премии канала. Он объяснил артисту систему подсчета голосов.

Прошедшая премия Муз-ТВ стала ярким событием в отечественном шоу-бизнесе. Однако больше всего недовольным от церемонии остался рэпер Алишер Моргенштерн. Артист устроил перформанс из своего появления на мероприятии. По мнению пользователей Сети, он словно бы насмехался над тяжелобольными. Лучшим исполнителем года был признан Александр Ревва, что крайне не понравилось рэперу, сообщает сайт 360tv.ru.

Артист устроил скандал, обвинив организаторов в нечестной работе. Руководство музыкального телеканала не стало молча терпеть подобные заявления и ответило на прозвучавшие заявления.

«После того как Алишер озвучил намерение получить четыре «тарелки», нами было зафиксировано несколько больших DDoS-атак на сайт премии. Ежегодно на фоне оглашения результатов происходят скандальные эпизоды, как, например, с Тимати пару лет назад. Конечно, артисты могут стараться заявить о себе, «пользуясь случаем», так сказать», — слова Бабина приводятся на официальном сайте канала.

Гендиректор Муз-ТВ рассказал, что премия основана на народном голосовании, но решают исход не только зрители. К их голосам добавляются мнения экспертов. Результаты суммируются, получается итоговый результат. Бабин отметил, что в первую очередь канал ориентируется на честную работу. И в следующем году к подсчету будут привлечена аудиторская компания, чтобы никто не мог усомниться в прозрачности итогов.

После скандальной премии «помочь» Моргенштерну решил депутат Александр Лисовенко. Политик вручил эпатажному рэперу собственную награду в категории «Хайп Рунета».

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Все новости / Шоу-бизнес / Недовольному Моргенштерну объяснили систему подсчета голосов на премии Муз-ТВ
бабин МУЗ-ТВ моргенштерн премия муз-тв
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