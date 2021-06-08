Недовольному Моргенштерну объяснили систему подсчета голосов на премии Муз-ТВ

Москва, 8 июня. Генеральный директор Муз-ТВ Захар Бабин высказался после скандального поведения рэпера Моргенштерна на вручении премии канала. Он объяснил артисту систему подсчета голосов.

Прошедшая премия Муз-ТВ стала ярким событием в отечественном шоу-бизнесе. Однако больше всего недовольным от церемонии остался рэпер Алишер Моргенштерн. Артист устроил перформанс из своего появления на мероприятии. По мнению пользователей Сети, он словно бы насмехался над тяжелобольными. Лучшим исполнителем года был признан Александр Ревва, что крайне не понравилось рэперу, сообщает сайт 360tv.ru.

Артист устроил скандал, обвинив организаторов в нечестной работе. Руководство музыкального телеканала не стало молча терпеть подобные заявления и ответило на прозвучавшие заявления.

«После того как Алишер озвучил намерение получить четыре «тарелки», нами было зафиксировано несколько больших DDoS-атак на сайт премии. Ежегодно на фоне оглашения результатов происходят скандальные эпизоды, как, например, с Тимати пару лет назад. Конечно, артисты могут стараться заявить о себе, «пользуясь случаем», так сказать», — слова Бабина приводятся на официальном сайте канала.

Гендиректор Муз-ТВ рассказал, что премия основана на народном голосовании, но решают исход не только зрители. К их голосам добавляются мнения экспертов. Результаты суммируются, получается итоговый результат. Бабин отметил, что в первую очередь канал ориентируется на честную работу. И в следующем году к подсчету будут привлечена аудиторская компания, чтобы никто не мог усомниться в прозрачности итогов.

После скандальной премии «помочь» Моргенштерну решил депутат Александр Лисовенко. Политик вручил эпатажному рэперу собственную награду в категории «Хайп Рунета».