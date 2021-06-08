Парламент КНР рассматривает законопроект об ответных мерах на санкции Запада

Пекин, 8 июня. Власти Китая могут принять закон о контрмерах в ответ на санкции США и других стран Запада, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

Западные страны пытаются оказать давление на Китай, заявил он на брифинге. Парламент КНР совместно с компетентными ведомствами рассматривает законопроект о контрмерах в связи с иностранными санкциями, отметил дипломат.

«Мы намерены защищать свой национальный суверенитет и ключевые интересы», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Ранее в Китае прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина о том, что США идут по пути Советского Союза. Слова российского лидера заставляют задуматься, отметил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.