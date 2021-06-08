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08 июня 12:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:18
Происшествия
Суд не стал допрашивать хозяина квартиры, в которую незаконно проникла Соболь
12:17
Общество
Как Том Сойер: самарцы перекрасят забор ГРЭС на Волжском проспекте в «рыбную бирюзу»
12:16
Армия
Лукашенко объяснил необходимость перевооружить военных Белоруссии
12:15
Происшествия
Один человек пострадал при столкновении Mercedes с такси в Сочи
12:14
Общество
Технику с нацистской символикой увидели на съемках новой части «Индианы Джонса»
12:14
Армия
Власти Пакистана отказались передавать военные базы под нужды США
12:12
Армия
Белоруссия представит БТР отечественного производства на выставке в июне
12:12
Общество
СК возбудил дело о халатности из-за детей, проживающих в заброшенном доме в Сибири
12:12
Спорт
ММА может стать частью программы Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе
12:11
Происшествия
Пострадавшую при падении с батута девочку сняли с ИВЛ в Барнауле
12:09
Происшествия
Уровень воды в иркутской реке Ия поднялся до критической отметки
12:07
Происшествия
Суд в Минске не удовлетворил жалобу на арест россиянина Дудникова
12:03
Политика
Женевские власти изменили маршрут общественного транспорта из-за саммита РФ — США
12:01
Армия
Шойгу прибыл в войска ЮВО для инспекции новых пунктов базирования Каспийской флотилии
12:01
Общество
Эфир: Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказывает о проблемах благотворителей
12:01
Украина
Некоторые продукты на Украине стоят дороже, чем во всем мире
12:00
Украина
Шведский дипломат остудил пыл Киева: США не верят во вступление Украины в НАТО
11:59
Происшествия
Движение на МКАД затруднено после ДТП с двумя грузовиками
11:58
Происшествия
Труп молодого человека выловили из Невы у стен Петропавловской крепости
11:57
Технологии
Роскосмос анонсировал следующий старт ракеты с космодрома Восточный
Все новости

МЭР сформировало инициативы Стратегии социально-экономического развития РФ

Экономика
МЭР сформировало инициативы Стратегии социально-экономического развития РФ
pixabay.com

Москва, 8 июня. Минэкономразвития РФ сформировало перечень инициатив для включения в Стратегию социально-экономического развития страны до 2030 года.

Согласно документу, общая стоимость предложений министерства составит 5,6 трлн рублей до 2024 года. Государство готово предоставить на проекты 1,8 трлн рублей, пишут «Известия».

Наиболее дорогостоящими являются проекты из блока «Агрессивное развитие инфраструктуры». По оценке Минэкономразвития, они потребуют 2,9 трлн рублей инвестиций до 2024 года. Вторым по стоимости стал блок «Новый общественный договор», на реализацию которого потребуется 1,2 трлн рублей. Ровно столько же потребует блок «Новая высокотехнологичная экономика», который включает развитие транспортной инфраструктуры в регионах.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников ранее заявил, что по итогам мая российская экономика может продемонстрировать аномально высокий рост. Он подчеркнул, что в апреле ВВП России вырос на 10,75. В мае, по словам министра, рост будет более значительным.

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экономика россии минэкономразвития рф стратегия социально-экономического развития
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