МЭР сформировало инициативы Стратегии социально-экономического развития РФ

Москва, 8 июня. Минэкономразвития РФ сформировало перечень инициатив для включения в Стратегию социально-экономического развития страны до 2030 года.

Согласно документу, общая стоимость предложений министерства составит 5,6 трлн рублей до 2024 года. Государство готово предоставить на проекты 1,8 трлн рублей, пишут «Известия».

Наиболее дорогостоящими являются проекты из блока «Агрессивное развитие инфраструктуры». По оценке Минэкономразвития, они потребуют 2,9 трлн рублей инвестиций до 2024 года. Вторым по стоимости стал блок «Новый общественный договор», на реализацию которого потребуется 1,2 трлн рублей. Ровно столько же потребует блок «Новая высокотехнологичная экономика», который включает развитие транспортной инфраструктуры в регионах.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников ранее заявил, что по итогам мая российская экономика может продемонстрировать аномально высокий рост. Он подчеркнул, что в апреле ВВП России вырос на 10,75. В мае, по словам министра, рост будет более значительным.