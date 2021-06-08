Крым не станет использовать просочившуюся сквозь украинскую дамбу воду

Симферополь, 8 июня. Крым сомневается в чистоте воды, которая просочилась через украинскую дамбу, поэтому не будет ее использовать, сообщил председатель парламента региона Владимир Константинов.

Парламентарий прокомментировал сообщения о прорыве дамбы, которая перекрывает Северо-Крымский канал. По его словам, эта информация — «чистой воды ложь».

«И нам вода их не нужна, потому что она совершенно грязная, необработанная. Там давно не следят ни за какими нормами. Мы категорически против такой воды, мы не будем ее себе брать», — отметил Константинов.

Он добавил, что большую часть ограничений по подаче воды, которые действовали в нескольких городах полуострова, удалось смягчить, благодаря реализации плана российского правительства.

Ранее в Минприроды РФ сообщили, что вода, которая просочилась сквозь украинскую дамбу не поступает в Крым. Поток переливается в Ростовскую область.