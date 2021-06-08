Донские медики впервые пересадили роговицу ребенку

Ростов-на-Дону, 8 июня. В Донской столице на базе детской областной кинической больницы впервые провели операцию по кератопластике — пересадке роговицы. Подобные операции уже успешно проводятся в двух городах России, и Ростов-на-Дону пополнил этот список.

Как отметили медики, операция по пересадке роговицы у детей длится полтора часа. Сама по себе эта операция достаточно распространена, а то, что она стала доступна маленьким жителям региона, свидетельствует о высоком уровне ростовских хирургов-офтальмологов, которые прошли переподготовку в столице.

Главный врач областной детской клинической больницы Светлана Пискунова уверена, что теперь подобные операции станут доступны всем жителям Юга России, так как потребность в них велика.

«Офтальмология — это тоже хирургия, поэтому наши доктора осваивают новые медицинские технологии. Именно такой высокотехнологичной операцией является пересадка роговицы», — пояснила главврач.

До конца года ростовские медики панируют сделать еще пять подобных операций, а в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» на территории областной детской больницы начнется строительство инновационного хирургического комплекса.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростовской области рассматривают законопроект о применении препаратов офф-лейбл для лечения онкозаболеваний и гематологических заболеваний у детей. То есть, применение препаратов для лечения определенных заболеваний вне инструкции по применению.