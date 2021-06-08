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08 июня 12:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:17
Общество
Как Том Сойер: самарцы перекрасят забор ГРЭС на Волжском проспекте в «рыбную бирюзу»
12:16
Армия
Лукашенко объяснил необходимость перевооружить военных Белоруссии
12:15
Происшествия
Суд не стал допрашивать хозяина квартиры, в которую незаконно проникла Соболь
12:15
Происшествия
Один человек пострадал при столкновении Mercedes с такси в Сочи
12:14
Общество
Технику с нацистской символикой увидели на съемках новой части «Индианы Джонса»
12:14
Армия
Власти Пакистана отказались передавать военные базы под нужды США
12:12
Армия
Белоруссия представит БТР отечественного производства на выставке в июне
12:12
Общество
СК возбудил дело о халатности из-за детей, проживающих в заброшенном доме в Сибири
12:12
Спорт
ММА может стать частью программы Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе
12:11
Происшествия
Пострадавшую при падении с батута девочку сняли с ИВЛ в Барнауле
12:09
Происшествия
Уровень воды в иркутской реке Ия поднялся до критической отметки
12:07
Происшествия
Суд в Минске не удовлетворил жалобу на арест россиянина Дудникова
12:03
Политика
Женевские власти изменили маршрут общественного транспорта из-за саммита РФ — США
12:01
Армия
Шойгу прибыл в войска ЮВО для инспекции новых пунктов базирования Каспийской флотилии
12:01
Общество
Эфир: Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказывает о проблемах благотворителей
12:01
Украина
Некоторые продукты на Украине стоят дороже, чем во всем мире
12:00
Украина
Шведский дипломат остудил пыл Киева: США не верят во вступление Украины в НАТО
11:59
Происшествия
Движение на МКАД затруднено после ДТП с двумя грузовиками
11:58
Происшествия
Труп молодого человека выловили из Невы у стен Петропавловской крепости
11:57
Технологии
Роскосмос анонсировал следующий старт ракеты с космодрома Восточный
Все новости

Приговор сыну экс-премьера Дагестана по делу о смерти студентки МГИМО могут обжаловать

Общество
Приговор сыну экс-премьера Дагестана по делу о смерти студентки МГИМО могут обжаловать
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Махачкала, 8 июня. Сын бывшего премьер-министра Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали Меджидов признан судом невиновным по делу о смерти студентки Московского государственного института международных отношений (МГИМО) из Казахстана Томирис Байсафы. Однако потерпевшая сторона, скорее всего, обжалует приговор Никулинского суда Москвы, сообщили ФАН адвокаты Меджидова Магомед Эсендиров и Шамиль Яндарбаев.

По словам Эсендирова, с их подзащитного сняты все обвинения, и он в настоящее время находится на свободе. Сторона защиты удовлетворена вынесенным судом приговором, но полагает, что он будет обжалован в вышестоящей инстанции.

«Очевидно, мы довольны итогом рассмотрения дела. Муртузали Меджидов полностью оправдан, все обвинения с него сняты, он на свободе. У меня нет планов требовать компенсацию, Муртузали тоже не заявлял о таких намерениях. По этому делу у нас нет никаких планов. Думаю, у потерпевших они есть, они будут обжаловать этот приговор. У них есть на это время», — сказал адвокат.

Томирис Байсафа выпала из окна здания МГИМО в апреле 2018 года, после чего была госпитализирована в тяжелом состоянии. В начале мая того же года девушка умерла. После этого следователи вызвали на допрос Меджидова, так как было установлено, что молодой человек в момент трагедии находился в аудитории вместе с Байсафой. Мать погибшей девушки утверждала, что молодые люди встречались на протяжении двух лет. В июле 2020 года, спустя два года после смерти Байсафы, Басманный суд Москвы арестовал Меджидова по делу об убийстве студентки МГИМО. Дело рассматривалось присяжными в Никулинском районном суде.

Ранее ФАН сообщал, что адвокаты Меджидова раскрыли некоторые подробности дела. В частности, они привели показания свидетелей, утверждавших, что Байсафа грозилась покончить с собой в случае разрыва с любимым человеком.

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Все новости / Общество / Приговор сыну экс-премьера Дагестана по делу о смерти студентки МГИМО могут обжаловать
россия дагестан меджидов томирис байсафа
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