Приговор сыну экс-премьера Дагестана по делу о смерти студентки МГИМО могут обжаловать

Махачкала, 8 июня. Сын бывшего премьер-министра Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали Меджидов признан судом невиновным по делу о смерти студентки Московского государственного института международных отношений (МГИМО) из Казахстана Томирис Байсафы. Однако потерпевшая сторона, скорее всего, обжалует приговор Никулинского суда Москвы, сообщили ФАН адвокаты Меджидова Магомед Эсендиров и Шамиль Яндарбаев.

По словам Эсендирова, с их подзащитного сняты все обвинения, и он в настоящее время находится на свободе. Сторона защиты удовлетворена вынесенным судом приговором, но полагает, что он будет обжалован в вышестоящей инстанции.

«Очевидно, мы довольны итогом рассмотрения дела. Муртузали Меджидов полностью оправдан, все обвинения с него сняты, он на свободе. У меня нет планов требовать компенсацию, Муртузали тоже не заявлял о таких намерениях. По этому делу у нас нет никаких планов. Думаю, у потерпевших они есть, они будут обжаловать этот приговор. У них есть на это время», — сказал адвокат.

Томирис Байсафа выпала из окна здания МГИМО в апреле 2018 года, после чего была госпитализирована в тяжелом состоянии. В начале мая того же года девушка умерла. После этого следователи вызвали на допрос Меджидова, так как было установлено, что молодой человек в момент трагедии находился в аудитории вместе с Байсафой. Мать погибшей девушки утверждала, что молодые люди встречались на протяжении двух лет. В июле 2020 года, спустя два года после смерти Байсафы, Басманный суд Москвы арестовал Меджидова по делу об убийстве студентки МГИМО. Дело рассматривалось присяжными в Никулинском районном суде.

Ранее ФАН сообщал, что адвокаты Меджидова раскрыли некоторые подробности дела. В частности, они привели показания свидетелей, утверждавших, что Байсафа грозилась покончить с собой в случае разрыва с любимым человеком.