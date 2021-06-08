Посетителей ТЦ начали эвакуировать в Новой Адыгее

Майкоп, 8 июня. Сотрудники МЧС начали эвакуацию торгового центра «Мега Адыгея—Кубань». Причины пока неизвестны.

Толпа людей направляется к выходу из здания. Пока неизвестно, что произошло. На место направились сотрудники МЧС, сообщили ФАН очевидцы эвакуации.

В настоящее время в здании проводится проверка. Обстоятельства инцидента уточняются.

Около 120 человек эвакуировали из торгового центра «Горный» в Горно-Алтайске. Приехавшие спасатели выясняют причину возникновения запаха. Они обследуют помещения. Всех работников магазинов и посетителей вывели на улицу, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщал ФАН.