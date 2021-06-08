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08 июня 12:17
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новостей
12:15
Происшествия
Суд не стал допрашивать хозяина квартиры, в которую незаконно проникла Соболь
12:15
Происшествия
Один человек пострадал при столкновении Mercedes с такси в Сочи
12:14
Общество
Технику с нацистской символикой увидели на съемках новой части «Индианы Джонса»
12:14
Армия
Власти Пакистана отказались передавать военные базы под нужды США
12:12
Армия
Белоруссия представит БТР отечественного производства на выставке в июне
12:12
Общество
СК возбудил дело о халатности из-за детей, проживающих в заброшенном доме в Сибири
12:12
Спорт
ММА может стать частью программы Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе
12:11
Происшествия
Пострадавшую при падении с батута девочку сняли с ИВЛ в Барнауле
12:09
Происшествия
Уровень воды в иркутской реке Ия поднялся до критической отметки
12:07
Происшествия
Суд в Минске не удовлетворил жалобу на арест россиянина Дудникова
12:03
Политика
Женевские власти изменили маршрут общественного транспорта из-за саммита РФ — США
12:01
Армия
Шойгу прибыл в войска ЮВО для инспекции новых пунктов базирования Каспийской флотилии
12:01
Общество
Эфир: Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказывает о проблемах благотворителей
12:01
Экономика
Некоторые продукты на Украине стоят дороже, чем во всем мире
12:00
Украина
Шведский дипломат остудил пыл Киева: США не верят во вступление Украины в НАТО
11:59
Происшествия
Движение на МКАД затруднено после ДТП с двумя грузовиками
11:58
Происшествия
Труп молодого человека выловили из Невы у стен Петропавловской крепости
11:57
Технологии
Роскосмос анонсировал следующий старт ракеты с космодрома Восточный
11:56
Общество
Туристов на Кубани могут принудительно «обобрать» еще на пару тысяч рублей
11:56
Политика
Дзермант объяснил бессилие санкционной политики Запада против Минска
Все новости

Польский МиГ-29 по ошибке обстрелял «напарника» во время учений

Армия
Польский МиГ-29 по ошибке обстрелял «напарника» во время учений
mil.gov.ua  /  пресс-служба Минобороны Украины

Варшава, 8 июня. Пилот МиГ-29 ВВС Польши открыл огонь по самолету напарника во время учений. Командование уже подтвердило информацию и проводит расследование.

Инцидент произошел на военном аэродроме, который расположен у населенного пункта Надажице. По данным командования Военно-воздушных сил Польши, здесь пилот истребителя МиГ-29 открыл огонь в направлении другого истребителя. Дружественный огонь произошел «по ошибке» и осуществлялся с применением авиационной пушки, когда обе машины поднимались в воздух. Они должны были участвовать в учениях авиации в Мальборке. Попадание из орудия калибра 30 мм привело к повреждению фюзеляжа самолета и других элементов конструкции.

В Министерстве обороны Польши уже создали специальную комиссию, которая расследует детали произошедшего у Надажице. Предварительные результаты этого расследования не раскрываются.

Ранее сообщалось, что халатность польского командования привела в негодность последнюю боевую субмарину Польши. Подводники устроили скандал, раскрыв состояние судна, на котором они вынуждены проходить службу. На этом фоне, как пишет RT, Польша открывает двери для американского ВПК. Аналитики полагают, что таким образом Варшава хочет стать главной опорой Вашингтона в регионе.

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Все новости / Армия / Польский МиГ-29 по ошибке обстрелял «напарника» во время учений
польша миг-29 ввс польши
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