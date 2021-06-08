Польский МиГ-29 по ошибке обстрелял «напарника» во время учений

Варшава, 8 июня. Пилот МиГ-29 ВВС Польши открыл огонь по самолету напарника во время учений. Командование уже подтвердило информацию и проводит расследование.

Инцидент произошел на военном аэродроме, который расположен у населенного пункта Надажице. По данным командования Военно-воздушных сил Польши, здесь пилот истребителя МиГ-29 открыл огонь в направлении другого истребителя. Дружественный огонь произошел «по ошибке» и осуществлялся с применением авиационной пушки, когда обе машины поднимались в воздух. Они должны были участвовать в учениях авиации в Мальборке. Попадание из орудия калибра 30 мм привело к повреждению фюзеляжа самолета и других элементов конструкции.

В Министерстве обороны Польши уже создали специальную комиссию, которая расследует детали произошедшего у Надажице. Предварительные результаты этого расследования не раскрываются.

Ранее сообщалось, что халатность польского командования привела в негодность последнюю боевую субмарину Польши. Подводники устроили скандал, раскрыв состояние судна, на котором они вынуждены проходить службу. На этом фоне, как пишет RT, Польша открывает двери для американского ВПК. Аналитики полагают, что таким образом Варшава хочет стать главной опорой Вашингтона в регионе.