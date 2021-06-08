Глава МИД Финляндии заявил, что ситуация на Украине ослабила безопасность Европы

Хельсинки, 8 июня. Ситуация в восточной части Украины ослабила безопасность в Европе, но для Финляндии не несет особой угрозы, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто.

По его словам, каждое суверенное государство следит за развитием дел в прилегающих регионах, а также обеспечивает собственную безопасность по своему усмотрению.

«Конфликт в восточной части Украины увеличил напряженность и ослабил безопасность в Европе и Балтийском регионе <...> Финляндия в настоящее время не испытывает никакой особой угрозы», — подчеркнул Хаависто.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Финляндии рассказал, что страна может сократить импорт российского топлива по мере перехода к «зеленой» энергетике.