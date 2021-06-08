Экс-директор Облстройзаказчика предстанет перед судом по делу о взятке

Владимир, 8 июня. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего директора ГБУ Владимирской области «Облстройзаказчик».

Фигуранта обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, а также злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, администрация Собинского района Владимирской области в 2017 году заключила контракт с московской фирмой на строительство школы на сумму более 647 млн рублей.

С июня по август 2018 года директор учреждения получил от гендиректора столичной строительной фирмы, которая выступила подрядчиком, взятку в размере 4 млн рублей за приемку выполненных работ. Зная, что они не были выполнены до конца, обвиняемый подписал акты без фактической проверки.

Злоумышленник полностью признал вину. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и теперь уголовное дело передано в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Замначальника отдела УМВД по Екатеринбургу Дмитрия Ковалева ранее задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Его заключили под стражу до 2 августа 2021 года.