Аналитики выяснили, сколько часов в день россияне проводят за гаджетами

Москва, 8 июня. Каждый день граждане России проводят за экраном устройств порядка шести часов в день. Средний показатель высчитали эксперты Аналитического центра НАФИ.

Опрос, который помог установить этот показатель, проводился среди 1600 респондентов старше 18 лет в 53 регионах страны. В апреле россиян попросили ответить, сколько времени они проводят за экранами гаджетов.

Выяснилось, что из-за пандемии экранное время российского пользователя существенно выросло. С весны прошлого года 43% граждан стали чаще обращаться к цифровым устройствам. Как уточнили аналитики, среднесуточный показатель составил шесть часов в день за экраном гаджета.

Жители России приняли участие в опросе от книжного сервиса «ЛитРес». Как сообщалось ранее, исследование показало, что 49% россиян хотя бы раз в жизни занимались написанием стихотворений.