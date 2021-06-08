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08 июня 16:48
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новостей
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:41
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:30
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
16:29
Происшествия
Пенсионер-педофил попал под следствие за совращение внучки на Кубани
16:28
Армия
Командование ВС США отчиталось о темпах вывода войск из Афганистана
16:25
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил работу Роспотребнадзора в первый год пандемии
16:23
Политика
Политолог Бень не верит в улучшение отношений России и США
16:23
Происшествия
СК проверяет сибирский стекольный завод после смертельного пожара
16:19
Армия
В Киеве раскрыли правду, как российское телевидение подорвало боеспособность ВСУ
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Четырех тюленей выпустили на волю в Финский залив

ФАН-ТВ
Четырех тюленей выпустили на волю в Финский залив

Фонд друзей балтийской нерпы выпустил на волю четырех серых тюленей. Процесс впервые прошел при помощи катера.

Животные проходили реабилитацию в центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Представители организации заявили, что эвакуация ластоногих прошла успешно, но не совсем идеально.

«Мы выпускали четырех серых тюленей. Дему из Демидовской батареи, найденного в Кронштадте. Питона, он был найден на территории организации «Питон». Тюлень Ласковый, который был найден на пляже Ласковый в Курортном районе. И Сосновка была найдена в Сосновом бору. Замечательные ребята. С их выпуском наш тюлений сезон закончился. В центре остались только кольчатые нерпы», — рассказывает директор Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

Руководитель организации подчеркнул, что в это раз тюлени вошли в воду достаточно быстро. По его словам, при выпуске с пляжа животные могут долго обдумывать погружение.

Текущая операция прошла при помощи десантного катера, который отправился из Кронштадта в Финский залив. После проведенного эксперимента работники фонда проведут сравнение способов, чтобы обеспечить ластоногим максимально комфортные условия в дальнейшем. 

«Мы сразу постарались животных подвезти поближе к глубокой воде, чтоб им там было интереснее, чтоб они сразу к рыбе поближе находились. И сейчас они направили их на запад, к тем местам, где животные, их дикие сородичи, обитают», — заявил Вячеслав Алексеев.

Четыре выпущенных тюленя до попадания в центр находились в тяжелом состоянии. Сотрудники фонда обеспечили им необходимое лечение и медикаментозную поддержку. Всего за год организация выпустила на волю восемь представителей вида.

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Все новости / ФАН-ТВ / Четырех тюленей выпустили на волю в Финский залив
финский залив тюлени фонд друзей балтийской нерпы
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