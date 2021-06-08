Четырех тюленей выпустили на волю в Финский залив

Фонд друзей балтийской нерпы выпустил на волю четырех серых тюленей. Процесс впервые прошел при помощи катера.

Животные проходили реабилитацию в центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Представители организации заявили, что эвакуация ластоногих прошла успешно, но не совсем идеально.

«Мы выпускали четырех серых тюленей. Дему из Демидовской батареи, найденного в Кронштадте. Питона, он был найден на территории организации «Питон». Тюлень Ласковый, который был найден на пляже Ласковый в Курортном районе. И Сосновка была найдена в Сосновом бору. Замечательные ребята. С их выпуском наш тюлений сезон закончился. В центре остались только кольчатые нерпы», — рассказывает директор Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

Руководитель организации подчеркнул, что в это раз тюлени вошли в воду достаточно быстро. По его словам, при выпуске с пляжа животные могут долго обдумывать погружение.

Текущая операция прошла при помощи десантного катера, который отправился из Кронштадта в Финский залив. После проведенного эксперимента работники фонда проведут сравнение способов, чтобы обеспечить ластоногим максимально комфортные условия в дальнейшем.

«Мы сразу постарались животных подвезти поближе к глубокой воде, чтоб им там было интереснее, чтоб они сразу к рыбе поближе находились. И сейчас они направили их на запад, к тем местам, где животные, их дикие сородичи, обитают», — заявил Вячеслав Алексеев.

Четыре выпущенных тюленя до попадания в центр находились в тяжелом состоянии. Сотрудники фонда обеспечили им необходимое лечение и медикаментозную поддержку. Всего за год организация выпустила на волю восемь представителей вида.