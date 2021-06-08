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12:15
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Суд не стал допрашивать хозяина квартиры, в которую незаконно проникла Соболь
12:15
Происшествия
Один человек пострадал при столкновении Mercedes с такси в Сочи
12:14
Общество
Технику с нацистской символикой увидели на съемках новой части «Индианы Джонса»
12:14
Армия
Власти Пакистана отказались передавать военные базы под нужды США
12:12
Армия
Белоруссия представит БТР отечественного производства на выставке в июне
12:12
Общество
СК возбудил дело о халатности из-за детей, проживающих в заброшенном доме в Сибири
12:12
Спорт
ММА может стать частью программы Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе
12:11
Происшествия
Пострадавшую при падении с батута девочку сняли с ИВЛ в Барнауле
12:09
Происшествия
Уровень воды в иркутской реке Ия поднялся до критической отметки
12:07
Происшествия
Суд в Минске не удовлетворил жалобу на арест россиянина Дудникова
12:03
Политика
Женевские власти изменили маршрут общественного транспорта из-за саммита РФ — США
12:01
Армия
Шойгу прибыл в войска ЮВО для инспекции новых пунктов базирования Каспийской флотилии
12:01
Общество
Эфир: Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказывает о проблемах благотворителей
12:01
Экономика
Некоторые продукты на Украине стоят дороже, чем во всем мире
12:00
Украина
Шведский дипломат остудил пыл Киева: США не верят во вступление Украины в НАТО
11:59
Происшествия
Движение на МКАД затруднено после ДТП с двумя грузовиками
11:58
Происшествия
Труп молодого человека выловили из Невы у стен Петропавловской крепости
11:57
Технологии
Роскосмос анонсировал следующий старт ракеты с космодрома Восточный
11:56
Общество
Туристов на Кубани могут принудительно «обобрать» еще на пару тысяч рублей
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Названы три основных признака развития рака

Общество
Названы три основных признака развития рака
pexels.com  /  Andrea Piacquadio

Москва, 8 июня. Возникновение онкологических заболеваний обычно происходит незаметно. Однако распознать опасный недуг можно по трем главным признакам.

Появление злокачественных опухолей вызывает в организме изменения. Так, человек начинает резко и необъяснимо терять вес. Такой симптом может указывать на рак пищевода, поджелудочной железы, желудка или легких.

Кроме того, выявить заболевание можно по изменившемуся внешнему виду родинок, которые обычно круглые или овальные. Их неровная граница и неоднородный окрас могут говорить о раке кожи, передает Express.

Еще одним признаком считается изменившийся процесс опорожнения кишечника. Это может сигнализировать о временных инфекциях, а также указывать на развитие онкологического заболевания в организме.

Онколог Минздрава РФ Андрей Карпин ранее рассказал о влиянии курения на риск возникновения рака. По его словам, у людей, выкуривающих более пяти сигарет в день, риск формирования онкологических новообразований выше на 20%.

Испанские ученые тем временем выяснили, что вероятность развития рака груди у женщин может повышаться из-за определенных продуктов. В их число входят красное и обработанное мясо, полуфабрикаты, рафинированные продукты и напитки, сообщает «Ридус».

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рак онкология признаки
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