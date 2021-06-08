Названы три основных признака развития рака

Москва, 8 июня. Возникновение онкологических заболеваний обычно происходит незаметно. Однако распознать опасный недуг можно по трем главным признакам.

Появление злокачественных опухолей вызывает в организме изменения. Так, человек начинает резко и необъяснимо терять вес. Такой симптом может указывать на рак пищевода, поджелудочной железы, желудка или легких.

Кроме того, выявить заболевание можно по изменившемуся внешнему виду родинок, которые обычно круглые или овальные. Их неровная граница и неоднородный окрас могут говорить о раке кожи, передает Express.

Еще одним признаком считается изменившийся процесс опорожнения кишечника. Это может сигнализировать о временных инфекциях, а также указывать на развитие онкологического заболевания в организме.

Онколог Минздрава РФ Андрей Карпин ранее рассказал о влиянии курения на риск возникновения рака. По его словам, у людей, выкуривающих более пяти сигарет в день, риск формирования онкологических новообразований выше на 20%.

Испанские ученые тем временем выяснили, что вероятность развития рака груди у женщин может повышаться из-за определенных продуктов. В их число входят красное и обработанное мясо, полуфабрикаты, рафинированные продукты и напитки, сообщает «Ридус».