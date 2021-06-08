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08 июня 12:17
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12:15
Происшествия
Суд не стал допрашивать хозяина квартиры, в которую незаконно проникла Соболь
12:15
Происшествия
Один человек пострадал при столкновении Mercedes с такси в Сочи
12:14
Общество
Технику с нацистской символикой увидели на съемках новой части «Индианы Джонса»
12:14
Армия
Власти Пакистана отказались передавать военные базы под нужды США
12:12
Армия
Белоруссия представит БТР отечественного производства на выставке в июне
12:12
Общество
СК возбудил дело о халатности из-за детей, проживающих в заброшенном доме в Сибири
12:12
Спорт
ММА может стать частью программы Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе
12:11
Происшествия
Пострадавшую при падении с батута девочку сняли с ИВЛ в Барнауле
12:09
Происшествия
Уровень воды в иркутской реке Ия поднялся до критической отметки
12:07
Происшествия
Суд в Минске не удовлетворил жалобу на арест россиянина Дудникова
12:03
Политика
Женевские власти изменили маршрут общественного транспорта из-за саммита РФ — США
12:01
Армия
Шойгу прибыл в войска ЮВО для инспекции новых пунктов базирования Каспийской флотилии
12:01
Общество
Эфир: Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказывает о проблемах благотворителей
12:01
Экономика
Некоторые продукты на Украине стоят дороже, чем во всем мире
12:00
Украина
Шведский дипломат остудил пыл Киева: США не верят во вступление Украины в НАТО
11:59
Происшествия
Движение на МКАД затруднено после ДТП с двумя грузовиками
11:58
Происшествия
Труп молодого человека выловили из Невы у стен Петропавловской крепости
11:57
Технологии
Роскосмос анонсировал следующий старт ракеты с космодрома Восточный
11:56
Общество
Туристов на Кубани могут принудительно «обобрать» еще на пару тысяч рублей
11:56
Политика
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Режим ЧС ввели в одном из районов Камчатского края из-за паводка

Происшествия
Режим ЧС ввели в одном из районов Камчатского края из-за паводка
29.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС России по Архангельской области

Петропавловск-Камчатский, 8 июня. В Камчатском крае из-за активного таяния снега и обильных дождей повысился уровень воды в реках Пенжина и Энычаваям. Принято решение ввести режим ЧС.

В окрестностях села Слаутного подтоплены 23 придомовые территории, котельная, трансформаторная подстанция и водонапорная башня. В окрестностях села Аянка подтоплены шесть участков. В окрестностях села Таловка вода подтопила 11 приусадебных участков. Во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение ввести режим ЧС, сообщает сайт 360tv.ru.

В районах режима ЧС спасатели развернули пункты временного размещения. Паводковую обстановку мониторит аэромобильная группировка из 15 специалистов.

Ранее паводок повредил два участка трассы на севере Приамурья. Движение на двух участках трассы в Шимановском районе было перекрыто из-за паводковых вод.

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Все новости / Происшествия / Режим ЧС ввели в одном из районов Камчатского края из-за паводка
камчатка паводок режим чс
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