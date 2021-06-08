Режим ЧС ввели в одном из районов Камчатского края из-за паводка

Петропавловск-Камчатский, 8 июня. В Камчатском крае из-за активного таяния снега и обильных дождей повысился уровень воды в реках Пенжина и Энычаваям. Принято решение ввести режим ЧС.

В окрестностях села Слаутного подтоплены 23 придомовые территории, котельная, трансформаторная подстанция и водонапорная башня. В окрестностях села Аянка подтоплены шесть участков. В окрестностях села Таловка вода подтопила 11 приусадебных участков. Во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение ввести режим ЧС, сообщает сайт 360tv.ru.

В районах режима ЧС спасатели развернули пункты временного размещения. Паводковую обстановку мониторит аэромобильная группировка из 15 специалистов.

Ранее паводок повредил два участка трассы на севере Приамурья. Движение на двух участках трассы в Шимановском районе было перекрыто из-за паводковых вод.