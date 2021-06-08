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12:15
Происшествия
Суд не стал допрашивать хозяина квартиры, в которую незаконно проникла Соболь
12:15
Происшествия
Один человек пострадал при столкновении Mercedes с такси в Сочи
12:14
Общество
Технику с нацистской символикой увидели на съемках новой части «Индианы Джонса»
12:14
Армия
Власти Пакистана отказались передавать военные базы под нужды США
12:12
Армия
Белоруссия представит БТР отечественного производства на выставке в июне
12:12
Общество
СК возбудил дело о халатности из-за детей, проживающих в заброшенном доме в Сибири
12:12
Спорт
ММА может стать частью программы Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе
12:11
Происшествия
Пострадавшую при падении с батута девочку сняли с ИВЛ в Барнауле
12:09
Происшествия
Уровень воды в иркутской реке Ия поднялся до критической отметки
12:07
Происшествия
Суд в Минске не удовлетворил жалобу на арест россиянина Дудникова
12:03
Политика
Женевские власти изменили маршрут общественного транспорта из-за саммита РФ — США
12:01
Армия
Шойгу прибыл в войска ЮВО для инспекции новых пунктов базирования Каспийской флотилии
12:01
Общество
Эфир: Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказывает о проблемах благотворителей
12:01
Экономика
Некоторые продукты на Украине стоят дороже, чем во всем мире
12:00
Украина
Шведский дипломат остудил пыл Киева: США не верят во вступление Украины в НАТО
11:59
Происшествия
Движение на МКАД затруднено после ДТП с двумя грузовиками
11:58
Происшествия
Труп молодого человека выловили из Невы у стен Петропавловской крепости
11:57
Технологии
Роскосмос анонсировал следующий старт ракеты с космодрома Восточный
11:56
Общество
Туристов на Кубани могут принудительно «обобрать» еще на пару тысяч рублей
11:56
Политика
Дзермант объяснил бессилие санкционной политики Запада против Минска
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Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые в конце июня встретят настоящую любовь

  /   Обновлено: 08 июня 2021 11:35
Общество
Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые в конце июня встретят настоящую любовь
freepik.com  /  rawpixel.com

Москва, 8 июня. Астрологи перечислили знаки зодиака, которых ждут крупные перемены в жизни в конце июня. Они столкнутся с бурей чувств, эмоций и, возможно, встретят настоящую любовь.

Близнецы могут попасть в поле зрения лиц противоположного пола. Астрологи считают, что высшие силы все решили за представителей этого знака и организуют им встречу с родным человеком.

Также эксперты предупредили Львов о кардинальных переменах в личной жизни. Их ждут изменения в имидже, что окажет влияние на их любовные отношения. Представители этого знака зодиака станут объектом внимания среди лиц противоположного пола. Астрологи предполагают, что Львы смогут встретить свою вторую половину.

Небывалые чувства испытают Весы. Они рискуют встретить своего родного человека. Астрологи предрекают им судьбоносную встречу, которая полностью может изменить их жизнь. Весы будут уверены, что с этим человеком им предстоит прожить вместе долгие годы.

Также внимание не обойдет стороной Стрельцов. Эксперты предсказывают им нелегкий путь к счастью. Для того чтобы завоевать любовь понравившегося человека, им придется серьезно постараться.

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые в конце июня встретят настоящую любовь
pixabay.com  / 

Представителей Рыб в начале лета ожидают крупные перемены. Люди с этим знаком зодиака скоро встретят родного человека и сделают все, чтобы остаться с ним навсегда. Астрологи пророчат им взаимность со стороны близких людей.

Ранее астрологи перечислили знаки зодиака, которые будут отвратительными мужьями. Эксперты назвали пять знаков зодиака, не приспособленных к семейной жизни.

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львы рыбы знаки зодиака астрологи стрельцы весы
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