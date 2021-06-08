Крупный штраф или колония: повредивший мемориал «Малая земля» отправится под суд

Новороссийск, 8 июня. В Новороссийске будут судить 20-летнего жителя Воронежа. Его обвиняют в повреждении мемориального комплекса «Малая земля». Следователи из города-героя завершили расследование резонансного уголовного по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ.

«В мае 2021 года обвиняемый прибыл в город Новороссийск. По данным следствия, 22 мая текущего года, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в полуобнажённом виде находился на территории мемориального комплекса, увековечивающего память о погибших в период Великой Отечественной войны «Малая земля» в городе-герое Новороссийске и бросал в него стеклянные бутылки. В результате противоправных действий фигуранта был поврежден верхний слой плит мемориала. Видеозапись своих действий мужчина опубликовал в одной из социальных сетей», — рассказала ФАН Анна Пушкина, помощник руководителя СКР по Краснодарскому краю.

Известно, что обвиняемый признал свою вину полностью, во время следствия он находился под стражей, эта мера действует в отношении него и сейчас. Доказательственная база, по мнению следствия, собрана в полном объеме. Совсем скоро уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.

Отметим, что санкции статьи довольно суровы — молодого человека могут как оштрафовать на сумму от 2 до 5 миллионов рублей, так и отправить в колонию на срок до 5 лет.