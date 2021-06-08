В России заразились коронавирусом еще 9977 человек

Москва, 8 июня. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 9977 человек в 84 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические признаки болезни отсутствовали у 15% из них. Зарегистрировано 379 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 8883 пациента.

До этого сообщалось, что первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили около 20 тыс. человек в павильонах «Здоровая Москва». Пункты открылись в российской столице 11 мая. Кроме вакцинации, москвичи могут пройти обследование по расширенной программе, в частности проверить сердце, легкие и другие органы.