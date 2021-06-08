Строительство атомного энергоблока нового поколения стартовало в Сибири

Северск, 8 июня. Возведение атомного энергетического блока нового поколения БРЕСТ-ОД-300 началось на площадке Сибирского химического комбината (СХК) в Северске.

При участии руководства отечественной атомной сферы и Томской области произведена заливка первого бетона в фундамент. Энергетический блок установленной мощностью 300 МВт дополнит опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК), передает РИА Новости.

Объект строится государственной компанией «Росатом» в Северске на территории «Сибирского химического комбината». Ранее сообщалось, что осенью начнется возведение первой опытно-демонстрационной энергетической установки с ядерным реактором на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300.