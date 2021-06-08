«Транснефть» вносит коррективы в график прокачки нефти

Москва, 8 июня. Компания «Транснефть» корректирует график прокачки нефти по газопроводу «Дружба». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Необходимость внесения корректировок в график заключается в сокращении поставок нефтепродуктов в Словакию.

ПАО «Транснефть» занимается оказанием услуг по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам России, а также за пределы страны.

В «Белнефтехиме» в апреле сообщили, что Белоруссия отмечает ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба», ориентированная на поставки в Белоруссию и другие государства, продолжается, несмотря на проблемы с качеством добываемого сырья, прокомментировал это заявление советник президента «Транснефти» Игорь Демин.