Туристов на Кубани могут принудительно «обобрать» еще на пару тысяч рублей

Курорты Краснодарского края в этом году могут принять около 16 млн туристов. Это пока лишь прогнозы, но, скорее всего, им суждено сбыться, а гостей может быть даже больше. На руку городам, расположенным на побережье Черного моря, играет эпидемиологическая ситуация и закрытые границы со странами, которые традиционно оттягивали большой поток отдыхающих на себя.

За неимением зарубежья россияне не отказались от отечественных пляжей. Стоимость отдыха там выросла, а в ближайшее время власти региона могут найти еще один способ оставить среднестатистическую российскую семью без пары-тройки тысяч рублей в кошельке добровольно-принудительно.

Математика простая: за две недели — это 700 рублей с человека, а если кроме супруга или супруги с вами путешествует не льготник, а если еще и двое таких, то с четверых придется заплатить 2800 рублей.

Курортный сбор на Кубани

Фиксированную плату, взимаемую с туристов при заселении, начали брать в 2018 году. Тогда было решено, что она составит 10 рублей в сутки с человека. Эксперимент ввели в восьми курортных территориях Кубани, в том числе в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Сочи. По федеральному законодательству определены 19 льготных категорий, освобожденных от уплаты курортного сбора (несовершеннолетние, студенты, пенсионеры, ветераны, инвалиды). Еще одна льготная категория, предусмотренная региональным законом, — это жители Краснодарского края.

В 2020 году зону действия эксперимента по взиманию курортного сбора расширили до 11 территорий. Но в июне из-за роста заболеваемости коронавирусом и снижения турпотока было принято решение об отмене этой платы до 31 декабря.

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С 1 января 2021 года ее начали брать вновь, вернув на прежний уровень — 10 рублей с человека в сутки. Средства принимали объекты размещения, затем курортный сбор перечислялся в бюджет Краснодарского края и аккумулировался в Фонде развития курортной инфраструктуры.

«Не считаю эту сумму какой-то заоблачной и совершенно не против ее внести. Мы, туристы, сюда приезжаем, здесь отдыхаем, 100-150 рублей за время отпуска я и не замечу. По стоимости чашки чая или кофе, о чем говорить-то? А если вспомнить, сколько мусора туристы оставляют и прочих проблем, то точно не жалко. Тем более, что эти деньги идут на благие цели. Ну, по крайней мере, я в это верю», — рассказал ФАН Игорь Русанов, житель Костромской области.

Действительно, согласно закону, средства, собранные с туристов, идут на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.

Сколько и куда потратили?

В 2019 году на Кубани побывало 17,3 млн туристов. Годом ранее — чуть более 17 млн человек. От курортного сбора в краевой бюджет за 2019 год поступило более 225 млн рублей, при этом планировали получить на 75 млн меньше. Средства пошли на обустройство курортных территорий: реконструкцию Центральной набережной Анапы, благоустройство набережной в пос. Лазаревское и Приморской набережной в Сочи, установку малых архитектурных форм, тренажеров, детских игровых площадок, благоустройство общественных зон, озеленение и на другие работы.

«Мы видим положительную динамику по взиманию курортного сбора. От того, насколько эффективно она будет продолжена, зависит будущее наших курортных территорий. Надо делать так, чтобы собранные средства муниципалитеты своевременно направляли на благоустройство мест отдыха туристов, а средства муниципальных бюджетов шли на модернизацию объектов ЖКХ и иные необходимые цели», — говорил в марте 2020 года спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Но позже ударила пандемия. Спустя еще пару месяцев поток туристов остановился, а курортный сбор и вовсе отменили.

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

А затем снова вернули

Практику по сбору денег с туристов вернули с января 2021 года. Он же может стать одним из самых пиковых — с точки зрения наплыва гостей: в регионе может отдохнуть рекордное число отпускников.

На Петербургском международном экономическом форуме, который прошел в начале июня, вице-губернатор Кубани, курирующий финансовый блок, обмолвился, что есть идея повысить курортный сбор в регионе. Да сразу в пять раз — до 50 рублей в сутки с человека. За двухнедельный отпуск — 700 рублей, а если это обычная российская семья, то ценник добровольно-принудительного сбора возрастает до 2-3 тыс.

«Сейчас есть предельная планка — 100 рублей, больше он не может быть. Мы рассматриваем и обсуждаем вопрос повышения до 50 рублей для отелей с высокой звездностью», — сказал Игорь Галась, вице-губернатор Краснодарского края.

Поэтому печалиться стоит не всем, а лишь тем, кто едет в дорогие отели. Для них, вероятно, эта сумма будет подъемной, а кто-то ее и вовсе не заметит.

Власти региона уточняют, что до текущего момента в России проводили именно эксперимент по взиманию курортного сбора, а в дальнейшем он, скорее всего, станет постоянным, но несколько трансформируется.

В министерстве курортов и туризма Кубани ФАН сообщили о том, что пока никаких решений по увеличению этой платы в регионе принято не было и туристы могут не переживать на этот счет.

«Пока это лишь на уровне предложения, идеи. Ее озвучил замгубернатора, который отвечает за финансы региона. Чтобы все это внедрить необходимо обсудить детали, чтобы юристы тоже поработали над документом, пока рано говорить о каких-то конкретных вещах», — сообщил ФАН источник в министерстве туризма и курортов Краснодарского края.

В то время как в одном регионе планируют повышать эту плату, в Алтайском крае принято решение обратное — там ее снизили. Но она изначально была не 10, а 50 рублей. Теперь же те, кто отдыхает в Алтайском крае, будет платить по 30 рублей в сутки — до конца 2022 года.

из личного архива / Артем Богач

Мнения и выводы

ФАН обратился к туристам и представителям туристической индустрии. Все по-разному относятся к этой инициативе, но почти все сходятся в том, что сам по себе курортный сбор — вещь правильная и необходимая.

«10,30,50, 100 рублей — все это копейки, когда вы на отдыхе. Смотреть надо за тем, чтобы вас не развели на более крупные суммы всякие проходимцы, аферисты. А пару сотен, которые от вас получит территория за время отдыха, — это ни о чем. Даже думать не стоит на эту тему», — уверена Ирина Тырышкина, турист из Москвы.

«Не думаю, что эти деньги могут сыграть какую-то ключевую роль при выборе места для отдыха, тем более, что его (курортный сбор. — Прим. ФАН) берут, скорее всего, уже везде. Главное, чтобы эти деньги шли на те цели, для которых их собирают», — поделился с ФАН Артем Губин, житель Новосибирска.

«Мы на днях обсуждали эту тему со своими туристами. Повышение курортного сбора в Краснодарском крае их не испугает, так как все равно сумма незначительна. С другой стороны, все равно найдутся недовольные, но это очень маленький процент от общего количества гостей, которые хотят посетить регион», — заявила в беседе с ФАН Евгения Шалупина, директор туристического агентства «Любимый тур» из Алтайского края.

Евгения подчеркнула, что Кубань — один из лидеров туристических направлений среди гостей из Алтайского края. Есть еще Крым, но туда едут не так охотно. Из зарубежных направлений доступен Кипр, но тоже пользуется не такой популярностью. Проблема по Краснодарскому краю, по мнению эксперта, — в том, что при бронированиях по отелям идет очень много отказов, все забито, создается ощущение, что там уже отдыхает «вся Россия». Открыта также Абхазия, которая значительно проигрывает Кубани. Сложность Египта — рейсы идут только до Каира, а от него еще около шести часов езды до курортных территорий, что доставляет неудобство.

При этом пока заявлений об увеличении курортного сбора на Кубани не было. Вырастет ли он именно в этом году — тоже вопрос. Но ФАН продолжит следить за этой темой.