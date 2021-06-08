Сборная России сдала тест на коронавирус перед стартом Евро-2020

Москва, 8 июня. Футболисты сборной России по футболу сдали тест на коронавирус нового типа перед началом игр в рамках Евро-2020. В команде не выявлено случаев заражения.

Информацию об успешном тестировании сборной сообщили в пресс-службе национальной команды. Тест стал третьим по линии УЕФА, который сдали россияне. Забор прошел вчера утром.

Сборная России 10 июня полным составом вылетает в Санкт-Петербург для проведения двух игр против команд Бельгии и Финляндии. Матч между россиянами и бельгийской национальной командой состоится 12 июня в 22:00 по московскому вркемени.

Известное издание Euronews назвало самых перспективных российских спортсменов, которым удастся блеснуть в рамках Евро-2020. В список попал нападающий сборной России Артем Дзюба.