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08 июня 12:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:12
Армия
Белоруссия представит БТР отечественного производства на выставке в июне
12:12
Общество
СК возбудил дело о халатности из-за детей, проживающих в заброшенном доме в Сибири
12:12
Спорт
ММА может стать частью программы Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе
12:11
Происшествия
Пострадавшую при падении с батута девочку сняли с ИВЛ в Барнауле
12:09
Происшествия
Уровень воды в иркутской реке Ия поднялся до критической отметки
12:08
Армия
Власти Пакистана отказались передавать военные базы под нужды США
12:07
Происшествия
Суд в Минске не удовлетворил жалобу на арест россиянина Дудникова
12:03
Политика
Женевские власти изменили маршрут общественного транспорта из-за саммита РФ — США
12:01
Армия
Шойгу прибыл в войска ЮВО для инспекции новых пунктов базирования Каспийской флотилии
12:01
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Эфир: Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказывает о проблемах благотворителей
12:01
Экономика
Некоторые продукты на Украине стоят дороже, чем во всем мире
12:00
Украина
Шведский дипломат остудил пыл Киева: США не верят во вступление Украины в НАТО
11:59
Происшествия
Движение на МКАД затруднено после ДТП с двумя грузовиками
11:58
Происшествия
Труп молодого человека выловили из Невы у стен Петропавловской крепости
11:57
Технологии
Роскосмос анонсировал следующий старт ракеты с космодрома Восточный
11:56
Общество
Туристов на Кубани могут принудительно «обобрать» еще на пару тысяч рублей
11:56
Политика
Дзермант объяснил бессилие санкционной политики Запада против Минска
11:54
Экономика
Южнокорейская Kia представила новую генерацию Sportage
11:54
Происшествия
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11:52
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Эфир: Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказывает о проблемах благотворителей

  /   Обновлено: 08 июня 2021 12:09
Общество
Эфир: Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказывает о проблемах благотворителей
pixabay.com  / 

Во вторник, 8 июня, с 12:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг президента благотворительного фонда «Алеша» Алексея Зиновьева.

Эта организация — один из крупнейших благотворительных фондов в России. Несмотря на то, что БФ «Алеша» зарегистрирован в Санкт-Петербурге, он ведет свою деятельность во всех регионах страны.

Какие проблемы стоят перед благотворителями в России? Насколько эффективной оказалась идея с дополнительными 2% налога на прибыль для граждан с доходом свыше 5 млн рублей? Не нужно ли еще повысить налоги — например, до 18%, как предложил недавно член Общественной палаты Евгений Нифантьев? Ведь повышение НДФЛ в год всего на 2% позволило собрать за год 60 млрд рублей в благотворительный фонд «Круг добра», который закупает лекарства для тяжелобольных детей.

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» отвечает Алексей Зиновьев.

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зиновьев благотворительность алеша
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