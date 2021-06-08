Эфир: Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказывает о проблемах благотворителей

Во вторник, 8 июня, с 12:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг президента благотворительного фонда «Алеша» Алексея Зиновьева.

Эта организация — один из крупнейших благотворительных фондов в России. Несмотря на то, что БФ «Алеша» зарегистрирован в Санкт-Петербурге, он ведет свою деятельность во всех регионах страны.

Какие проблемы стоят перед благотворителями в России? Насколько эффективной оказалась идея с дополнительными 2% налога на прибыль для граждан с доходом свыше 5 млн рублей? Не нужно ли еще повысить налоги — например, до 18%, как предложил недавно член Общественной палаты Евгений Нифантьев? Ведь повышение НДФЛ в год всего на 2% позволило собрать за год 60 млрд рублей в благотворительный фонд «Круг добра», который закупает лекарства для тяжелобольных детей.

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» отвечает Алексей Зиновьев.