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10:43
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
10:41
Политика
Украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ
10:41
Политика
Американские конгрессмены выступили против Олимпиады в Пекине
10:40
Экономика
Оператор системы «Мир» отменил лимит для приема платежей через смартфон
10:38
Происшествия
Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей
10:35
Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
10:34
Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
10:34
Происшествия
Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске
10:32
Армия
Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности
10:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
10:29
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
10:29
Политика
Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
10:29
Происшествия
МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму
10:27
Происшествия
Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше
10:26
Происшествия
Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга
10:26
Спорт
Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020
10:24
Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
10:23
Общество
Домашняя кошка «удочерила» дальневосточного лесного котенка в Уссурийске
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Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки

Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 8 июня. Звезда сериала «Содержанки», актриса Марина Зудина прокомментировала слухи о своей семье. Вдова великого режиссера Олега Табакова подтвердила информацию о рождении внучки.

Новость о возможном пополнении в семье покойного театрального деятеля Табакова появилась совсем недавно. По слухам, появившимся в Сети, сын народного артиста СССР и известной актрисы Павел стал отцом до своего 25-летия. Спустя сутки сведения подтвердила новоиспеченная бабушка.

Зудина заявила, что не любит раскрывать детали семейной жизни, однако во избежание сплетен она решила все-таки раскрыть правду. Вдова Табакова рассказала о своей десятимесячной внучке и о ее крестинах.

«Мы рассказываем о нашей жизни ровно столько, сколько считаем возможным, мы не любим хайп и не привлекаем внимание любыми возможными способами! Чтобы избежать домыслов, так как многие интернет-издания уже опубликовали эту информацию, я напишу сама, хотя мы не хотели делать это достоянием гласности. Вчера были крестины дочери Павла. Ей десять месяцев», — написала актриса личном в Instagram-аккаунте.

Девочку назвали Миа, а при крещении в церкви она получила православное имя Марина. Рядом с текстом Зудина разметила фотографию своих детей Павла и Марии.

Согласно информации в Сети, ребенка звезде сериала «Колл-центр» родила актриса Софья Синицына. Слухи о романе впервые стали появляться в 2017 году, а в 2020 году она начала публиковать снимки с ребенком.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
ребенок семья табаков зудина
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