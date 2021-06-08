Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки

Москва, 8 июня. Звезда сериала «Содержанки», актриса Марина Зудина прокомментировала слухи о своей семье. Вдова великого режиссера Олега Табакова подтвердила информацию о рождении внучки.

Новость о возможном пополнении в семье покойного театрального деятеля Табакова появилась совсем недавно. По слухам, появившимся в Сети, сын народного артиста СССР и известной актрисы Павел стал отцом до своего 25-летия. Спустя сутки сведения подтвердила новоиспеченная бабушка.

Зудина заявила, что не любит раскрывать детали семейной жизни, однако во избежание сплетен она решила все-таки раскрыть правду. Вдова Табакова рассказала о своей десятимесячной внучке и о ее крестинах.

«Мы рассказываем о нашей жизни ровно столько, сколько считаем возможным, мы не любим хайп и не привлекаем внимание любыми возможными способами! Чтобы избежать домыслов, так как многие интернет-издания уже опубликовали эту информацию, я напишу сама, хотя мы не хотели делать это достоянием гласности. Вчера были крестины дочери Павла. Ей десять месяцев», — написала актриса личном в Instagram-аккаунте.

Девочку назвали Миа, а при крещении в церкви она получила православное имя Марина. Рядом с текстом Зудина разметила фотографию своих детей Павла и Марии.

Согласно информации в Сети, ребенка звезде сериала «Колл-центр» родила актриса Софья Синицына. Слухи о романе впервые стали появляться в 2017 году, а в 2020 году она начала публиковать снимки с ребенком.