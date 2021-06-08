Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара

Москва, 8 июня. Распродажа товаров разительно отличается от продажи продукции по уцененной стоимости. Специалисты Роспотребнадзора объяснили, в чем состоит разница.

В некоторых случаях продавцы в силу незнания или по каким-то иным причинам могут ввести потребителя в заблуждение относительно его прав по возврату приобретенного товара. Поэтому стоит помнить, что распродажей считается реализация продукции по сниженной цене, как правило, с целью освобождения складов и торговых площадей для поступления нового товара.

Изделия с распродажи обычно новые, и на них за некоторым исключением распространяются все обычные требования по возврату и обмену. В то же время товары с уценкой продаются при наличии в продукции определенных недостатков, информация о которых должна доводиться до покупателя. В этом случае потребитель также имеет право на возврат товара и получение денежных средств.

В Роспотребнадзоре ранее рассказали о маркировке продуктов, реализуемых на прилавках российских магазинов. Так, в первую очередь QR-коды получит молочная продукция для усиления контроля качества, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Общественный деятель Александр Копылов тем временем объяснил, как можно вернуть деньги за просроченный товар. По его словам, потребитель имеет право вернуть средства при наличии чека. Для этого достаточно даже фотографии.