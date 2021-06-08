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08 июня 10:47
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новостей
10:44
Происшествия
Расследование дела против экс-гендиректора РВК Повалко завершено
10:43
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
10:41
Политика
Украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ
10:41
Политика
Американские конгрессмены выступили против Олимпиады в Пекине
10:40
Экономика
Оператор системы «Мир» отменил лимит для приема платежей через смартфон
10:38
Происшествия
Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей
10:35
Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
10:34
Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
10:34
Происшествия
Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске
10:32
Армия
Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности
10:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
10:29
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
10:29
Политика
Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
10:29
Происшествия
МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму
10:27
Происшествия
Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше
10:26
Происшествия
Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга
10:26
Спорт
Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020
10:24
Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
10:23
Общество
Домашняя кошка «удочерила» дальневосточного лесного котенка в Уссурийске
10:22
Политика
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Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара

Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
pixabay.com

Москва, 8 июня. Распродажа товаров разительно отличается от продажи продукции по уцененной стоимости. Специалисты Роспотребнадзора объяснили, в чем состоит разница.

В некоторых случаях продавцы в силу незнания или по каким-то иным причинам могут ввести потребителя в заблуждение относительно его прав по возврату приобретенного товара. Поэтому стоит помнить, что распродажей считается реализация продукции по сниженной цене, как правило, с целью освобождения складов и торговых площадей для поступления нового товара.

Изделия с распродажи обычно новые, и на них за некоторым исключением распространяются все обычные требования по возврату и обмену. В то же время товары с уценкой продаются при наличии в продукции определенных недостатков, информация о которых должна доводиться до покупателя. В этом случае потребитель также имеет право на возврат товара и получение денежных средств.

В Роспотребнадзоре ранее рассказали о маркировке продуктов, реализуемых на прилавках российских магазинов. Так, в первую очередь QR-коды получит молочная продукция для усиления контроля качества, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Общественный деятель Александр Копылов тем временем объяснил, как можно вернуть деньги за просроченный товар. По его словам, потребитель имеет право вернуть средства при наличии чека. Для этого достаточно даже фотографии.

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роспотребнадзор распродажа уценка
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