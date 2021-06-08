Юрист назвала подводные камни при заключении договора между физическими лицами

Российское законодательство предусматривает сделки, которые обязательно должны оформляться в письменной форме, даже если сторонами договора являются физические лица. Об этом в комментарии ФАН рассказала юрист в сфере абонентского обслуживания бизнеса Олеся Богоявленская.

Это сделки между физическими лицами, сумма которых превышает 10 тысяч рублей, а также те, которые, согласно статье 161 ГК РФ, должны обязательно заключаться письменно. Нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие конкретные виды договоров, предусматривают пункт о форме документа. К примеру, договор залога или завещание должны быть заключены в письменной форме и заверены у нотариуса. Это обязательное законодательное требование.

«Договоры между физическими лицами можно разделить на две большие группы: изменяющие право собственности (например, купля-продажа, мена, дарение) и оказание услуг. Продавать по договору купли-продажи физические лица могут любое разрешенное в обороте имущество, но без предпринимательских целей. По таким договорам не должны реализовываться товары, предназначенные для дальнейшей продажи», — пояснила Олеся Богоявленская.

Из личного архива Богоявленской Олеси /

Когда можно заключить договор самим, без юриста? Всегда. Все зависит от вашей осведомленности, вашего здравого смысла и рискованности. Совет юриста — не рисковать и все же обращаться к профессионалам, которые знают все подводные камни и уменьшат ваши риски.

Если вы все же решили заключить договор сами, без юридической помощи, придерживайтесь следующей структуры документа:

дата и место составления договора;

паспортные данные каждого лица с указанием наименования стороны (заказчик, покупатель, подрядчик и т.п.);

предмет договора. Если вы продаете вещь, то укажите ее индивидуальные признаки;

цена договора;

обязанности сторон, сроки выполнения;

срок действия договора, дата вступления его в силу;

порядок расторжения и изменения договора (в устной или письменной форме, путем направления уведомления или составления дополнительного соглашения);

подписи сторон договора между физическими лицами.

«Не надейтесь на хорошие отношения с теми, с кем заключаете договор. Все договоренности отражайте в тексте договора. Прежде чем оформить договор, устно согласовывайте его условия. Первое, на что обращайте внимание при чтении текста договора, — это насколько точно и полно прописаны достигнутые договоренности, не предполагают ли формулировки двойного толкования», — добавила Олеся Богоявленская.

Какие же ошибки совершают при заключении договоров? Прежде всего — опечатки. Это, например, искажение смысла текста и изложенных в нем фактов, пропуск или лишняя буква, потеря слова, его искажение и так далее. Опечатки часто встречаются в названии предмета договора или сторон, в их реквизитах, в том числе и в банковских, что недопустимо.

Второе — собственно, сами ошибки. Такие ошибки возникают из-за невнимательности или небрежности сторон при оформлении договора в письменном виде, а также при искажении информации, которая обговаривалась сторонами в устной форме. При этом ни одна из сторон в таких ситуациях не имеет цели ввести в заблуждение или обмануть другую сторону.

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Третье — ошибки из-за введения в заблуждение или обмана. Ошибки в этом случае появляются именно из-за преднамеренных действий, умышленно искажающих условия договора, обмана или введения в заблуждение одной стороной договора по отношению к другой. Сделки, совершенные под влиянием заблуждения или обмана, могут быть признаны судом недействительными на основании статей 178 и 179 ГК РФ.

«Некоторые ошибки невозможно исправить. Например, договоры аренды недвижимости, заключенные на год и более, купли-продажи недвижимости. Согласно п. 1 ст. 551, п. 2 ст. 651 ГК РФ, п. 2 ч. 2 ст. 14 закона о госрегистрации недвижимости, они являются основанием для регистрации прав на недвижимое имущество. Однако если в договоре имеются такие исправления, Росреестр возвратит заявление о госрегистрации без рассмотрения», — добавила Олеся Богоявленская.

Профессионал своего дела пишет договор как алгоритм, в голове он постоянно просчитывает бесконечные связи «если А, то Б». Сможет ли так же мыслить человек другой специальности и мировоззрения — большой вопрос. При возможности все-таки обращайтесь к юристам, если не хотите в дальнейшем понести финансовые потери или тратить время в судах.