Юрист назвала подводные камни при заключении договора между физическими лицами

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 12:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:14
Армия
Власти Пакистана отказались передавать военные базы под нужды США
12:12
Армия
Белоруссия представит БТР отечественного производства на выставке в июне
12:12
Общество
СК возбудил дело о халатности из-за детей, проживающих в заброшенном доме в Сибири
12:12
Спорт
ММА может стать частью программы Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе
12:11
Происшествия
Пострадавшую при падении с батута девочку сняли с ИВЛ в Барнауле
12:09
Происшествия
Уровень воды в иркутской реке Ия поднялся до критической отметки
12:07
Происшествия
Суд в Минске не удовлетворил жалобу на арест россиянина Дудникова
12:03
Политика
Женевские власти изменили маршрут общественного транспорта из-за саммита РФ — США
12:01
Армия
Шойгу прибыл в войска ЮВО для инспекции новых пунктов базирования Каспийской флотилии
12:01
Общество
Эфир: Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказывает о проблемах благотворителей
12:01
Экономика
Некоторые продукты на Украине стоят дороже, чем во всем мире
12:00
Украина
Шведский дипломат остудил пыл Киева: США не верят во вступление Украины в НАТО
11:59
Происшествия
Движение на МКАД затруднено после ДТП с двумя грузовиками
11:58
Происшествия
Труп молодого человека выловили из Невы у стен Петропавловской крепости
11:57
Технологии
Роскосмос анонсировал следующий старт ракеты с космодрома Восточный
11:56
Общество
Туристов на Кубани могут принудительно «обобрать» еще на пару тысяч рублей
11:56
Политика
Дзермант объяснил бессилие санкционной политики Запада против Минска
11:54
Экономика
Южнокорейская Kia представила новую генерацию Sportage
11:54
Происшествия
Европол арестовал более 800 человек в рамках антинаркотической операции
11:52
Общество
Приговор сыну экс-премьера Дагестана по делу о смерти студентки МГИМО могут обжаловать
Все новости
08 июня 12:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:14
Армия
Власти Пакистана отказались передавать военные базы под нужды США
12:12
Армия
Белоруссия представит БТР отечественного производства на выставке в июне
12:12
Общество
СК возбудил дело о халатности из-за детей, проживающих в заброшенном доме в Сибири
12:12
Спорт
ММА может стать частью программы Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе
12:11
Происшествия
Пострадавшую при падении с батута девочку сняли с ИВЛ в Барнауле
12:09
Происшествия
Уровень воды в иркутской реке Ия поднялся до критической отметки
12:07
Происшествия
Суд в Минске не удовлетворил жалобу на арест россиянина Дудникова
12:03
Политика
Женевские власти изменили маршрут общественного транспорта из-за саммита РФ — США
12:01
Армия
Шойгу прибыл в войска ЮВО для инспекции новых пунктов базирования Каспийской флотилии
12:01
Общество
Эфир: Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказывает о проблемах благотворителей
12:01
Экономика
Некоторые продукты на Украине стоят дороже, чем во всем мире
12:00
Украина
Шведский дипломат остудил пыл Киева: США не верят во вступление Украины в НАТО
11:59
Происшествия
Движение на МКАД затруднено после ДТП с двумя грузовиками
11:58
Происшествия
Труп молодого человека выловили из Невы у стен Петропавловской крепости
11:57
Технологии
Роскосмос анонсировал следующий старт ракеты с космодрома Восточный
11:56
Общество
Туристов на Кубани могут принудительно «обобрать» еще на пару тысяч рублей
11:56
Политика
Дзермант объяснил бессилие санкционной политики Запада против Минска
11:54
Экономика
Южнокорейская Kia представила новую генерацию Sportage
11:54
Происшествия
Европол арестовал более 800 человек в рамках антинаркотической операции
11:52
Общество
Приговор сыну экс-премьера Дагестана по делу о смерти студентки МГИМО могут обжаловать
Все новости

Юрист назвала подводные камни при заключении договора между физическими лицами

Общество
Юрист назвала подводные камни при заключении договора между физическими лицами
pixabay.com  /  Aymanejed

Российское законодательство предусматривает сделки, которые обязательно должны оформляться в письменной форме, даже если сторонами договора являются физические лица. Об этом в комментарии ФАН рассказала юрист в сфере абонентского обслуживания бизнеса Олеся Богоявленская.

Это сделки между физическими лицами, сумма которых превышает 10 тысяч рублей, а также те, которые, согласно статье 161 ГК РФ, должны обязательно заключаться письменно. Нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие конкретные виды договоров, предусматривают пункт о форме документа. К примеру, договор залога или завещание должны быть заключены в письменной форме и заверены у нотариуса. Это обязательное законодательное требование.

«Договоры между физическими лицами можно разделить на две большие группы: изменяющие право собственности (например, купля-продажа, мена, дарение) и оказание услуг. Продавать по договору купли-продажи физические лица могут любое разрешенное в обороте имущество, но без предпринимательских целей. По таким договорам не должны реализовываться товары, предназначенные для дальнейшей продажи», — пояснила Олеся Богоявленская.

Юрист назвала подводные камни при заключении договора между физическими лицами
Из личного архива Богоявленской Олеси  / 

Когда можно заключить договор самим, без юриста? Всегда. Все зависит от вашей осведомленности, вашего здравого смысла и рискованности. Совет юриста — не рисковать и все же обращаться к профессионалам, которые знают все подводные камни и уменьшат ваши риски.

Если вы все же решили заключить договор сами, без юридической помощи, придерживайтесь следующей структуры документа:

  • дата и место составления договора;
  • паспортные данные каждого лица с указанием наименования стороны (заказчик, покупатель, подрядчик и т.п.);
  • предмет договора. Если вы продаете вещь, то укажите ее индивидуальные признаки;
  • цена договора;
  • обязанности сторон, сроки выполнения;
  • срок действия договора, дата вступления его в силу;
  • порядок расторжения и изменения договора (в устной или письменной форме, путем направления уведомления или составления дополнительного соглашения);
  • подписи сторон договора между физическими лицами.

«Не надейтесь на хорошие отношения с теми, с кем заключаете договор. Все договоренности отражайте в тексте договора. Прежде чем оформить договор, устно согласовывайте его условия. Первое, на что обращайте внимание при чтении текста договора, — это насколько точно и полно прописаны достигнутые договоренности, не предполагают ли формулировки двойного толкования», — добавила Олеся Богоявленская.

Какие же ошибки совершают при заключении договоров? Прежде всего — опечатки. Это, например, искажение смысла текста и изложенных в нем фактов, пропуск или лишняя буква, потеря слова, его искажение и так далее. Опечатки часто встречаются в названии предмета договора или сторон, в их реквизитах, в том числе и в банковских, что недопустимо.

Второе — собственно, сами ошибки. Такие ошибки возникают из-за невнимательности или небрежности сторон при оформлении договора в письменном виде, а также при искажении информации, которая обговаривалась сторонами в устной форме. При этом ни одна из сторон в таких ситуациях не имеет цели ввести в заблуждение или обмануть другую сторону.

Юрист назвала подводные камни при заключении договора между физическими лицами
pixabay.com  / Free-Photos

Третье — ошибки из-за введения в заблуждение или обмана. Ошибки в этом случае появляются именно из-за преднамеренных действий, умышленно искажающих условия договора, обмана или введения в заблуждение одной стороной договора по отношению к другой. Сделки, совершенные под влиянием заблуждения или обмана, могут быть признаны судом недействительными на основании статей 178 и 179 ГК РФ.

«Некоторые ошибки невозможно исправить. Например, договоры аренды недвижимости, заключенные на год и более, купли-продажи недвижимости. Согласно п. 1 ст. 551, п. 2 ст. 651 ГК РФ, п. 2 ч. 2 ст. 14 закона о госрегистрации недвижимости, они являются основанием для регистрации прав на недвижимое имущество. Однако если в договоре имеются такие исправления, Росреестр возвратит заявление о госрегистрации без рассмотрения», — добавила Олеся Богоявленская.

Профессионал своего дела пишет договор как алгоритм, в голове он постоянно просчитывает бесконечные связи «если А, то Б». Сможет ли так же мыслить человек другой специальности и мировоззрения — большой вопрос. При возможности все-таки обращайтесь к юристам, если не хотите в дальнейшем понести финансовые потери или тратить время в судах.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Юрист назвала подводные камни при заключении договора между физическими лицами
россия договор юрист
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 118481 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 87789 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 67437 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 35754 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 30774 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Рейтинг@Mail.ru