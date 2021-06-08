Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020

Санкт-Петербург, 8 июня. Издание Euronews проанализировало участников грядущего Евро-2020. Журналисты назвали игрока сборной России, который сможет ярко выступить во время европейского первенства.

Анализируя участников континентального чемпионата, журналисты выделили в составе российской команды футболиста Артема Дзюбу. Издание считает спортсмена перспективным.

«Российский игрок, который может блеснуть на Евро-2020 – Артем Дзюба. Высокий капитан сборной России забил девять голов в отборочных матчах и приближается к рекорду результативности своей сборной», — сообщается на сайте Euronews.

Кроме нападающего сборной, журналисты отметили Дениса Черышева, который невероятно ярко провел чемпиона мира по футболу в 2018 году, и Александра Головина, сообщает RT.

Евро-2020 будет проходить с 11 июня по 11 июля в разных городах Европы. Кроме стадионов, на которых будет проходить игра, зрители смогут насладиться трансляциями в специально оборудованных фан-зонах. Корреспонденты ФАН выяснили, где в Санкт-Петербурге можно будет весело посмотреть футбол.