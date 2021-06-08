Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске

Челябинск, 8 июня. При обрушении части стены жилого 75-летнего дома в Челябинске никто не пострадал, так как мэрия еще в конце мая попросила жильцов выехать из квартир.

В конце мая в ходе капитального ремонта здания, построенного еще в 1946 году, произошел обвал штукатурного слоя фасада цокольного этажа. После этого администрация потребовала ограничить доступ в дом жильцов на время ремонта. Пока что собственники проживают в маневренный фонд, о чем сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.

После отслоения фасада будет проведена экспертиза. На основе ее результатов 8 июня дом могут признать аварийным и снести. До этого никто из жильцов не направлял заявление на проверку и признание аварийности постройки.

Обрушение части стены в конце мая случилось на Кубани в местном Доме культуры. Капитальный ремонт помещения начался незадолго до инцидента. Во время происшествия никто не пострадал.