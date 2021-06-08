Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности

Москва, 8 июня. Пауза в диалоге между Россией и США по вопросам стратегической стабильности не может продолжаться и дальше, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Необходимо двигаться в направлении лучшего понимания, что представляется возможным по этой теме, а что нет, добавил он. При этом обсуждение должно проходить структурированным и регулярным образом.

Также Рябков добавил, что подготовка к встрече главы РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве проходит основательно. Ряд вопросов уже прорабатываются, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что к предстоящему саммиту в Женеве может присоединиться глава МИД РФ Сергей Лавров. Формат и состав мероприятия еще не до конца согласованы.