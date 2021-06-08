Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского

Москва, 8 июня. Подвижек в вопросе организации возможной встречи президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского на данный момент нет.

Динамика по данной теме не наблюдается. С таким заявлением выступил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Пока нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Ушаков прокомментировал подготовку саммита с участием Путина и американского президента Джо Байдена. Пока рано говорить о подписании документов по итогам встречи, подчеркнул помощник.