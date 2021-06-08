МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму

Симферополь, 8 июня. Сильные осадки обрушились на Республику Крым. В результате трассу «Таврида» в районе села Приозерное затопило. Спасатели ликвидируют последствия непогоды.

Подтопление 30 метров участка дороги произошло накануне. На место направили оперативную группу спасателей. К вечеру вода ушла самостоятельно. Однако 18 домов, где проживают 35 человек, оказались затоплены.

В настоящее время на месте ЧП продолжает работать аэромобильная группировка ГУ МЧС. Проводится откачка воды с подтопленных участков. Всего к ликвидации последствий происшествия привлекли 135 человек, 27 единиц техники, а также 18 мотопомп и две единицы беспилотных авиационных систем.

Для местных жителей развернули пункт временного размещения в гостинице в поселке Багерово. Там находятся четыре человека, среди них трое несовершеннолетних.