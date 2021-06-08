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10:44
Происшествия
Расследование дела против экс-гендиректора РВК Повалко завершено
10:43
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
10:41
Политика
Украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ
10:41
Политика
Американские конгрессмены выступили против Олимпиады в Пекине
10:40
Экономика
Оператор системы «Мир» отменил лимит для приема платежей через смартфон
10:38
Происшествия
Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей
10:35
Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
10:34
Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
10:34
Происшествия
Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске
10:32
Армия
Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности
10:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
10:29
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
10:29
Политика
Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
10:29
Происшествия
МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму
10:27
Происшествия
Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше
10:26
Происшествия
Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга
10:26
Спорт
Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020
10:24
Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
10:23
Общество
Домашняя кошка «удочерила» дальневосточного лесного котенка в Уссурийске
10:22
Политика
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В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»

Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
Федеральное агентство новостей

Симферополь, 8 июня. Российские военные испытали новейшие зенитные ракетные комплексы «Бук-М3». Системы успешно отразили массированный воздушный удар над морем.

В ходе тестирования ракетные комплексы должны были поразить мишени, имитировавшие вражеские беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. ЗРК обнаружили цели и своевременно их устранили. Испытания проводились над морем, чтобы максимально точно оценить боевые и технические возможности комплекса.

Новейшие зенитно-ракетные комплексы «Бук-М3» ранее заступили на боевое дежурство в Центральном военном округе (ЦВО). Перед этим военные провели контрольные учебные стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

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Все новости / Армия / В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
крым бук-м3 вс рф
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