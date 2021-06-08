В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»

Симферополь, 8 июня. Российские военные испытали новейшие зенитные ракетные комплексы «Бук-М3». Системы успешно отразили массированный воздушный удар над морем.

В ходе тестирования ракетные комплексы должны были поразить мишени, имитировавшие вражеские беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. ЗРК обнаружили цели и своевременно их устранили. Испытания проводились над морем, чтобы максимально точно оценить боевые и технические возможности комплекса.

Новейшие зенитно-ракетные комплексы «Бук-М3» ранее заступили на боевое дежурство в Центральном военном округе (ЦВО). Перед этим военные провели контрольные учебные стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.