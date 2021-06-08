Голодный енот обчистил кухню жителя Дербента

Енот стал регулярно захаживать на летнюю кухню одного из частных домов в Дагестане. Хозяйская еда оказалась по вкусу лесному жителю, и воровство пищи вошло в привычку.

Хозяин дома забил тревогу после того, как заметил, что суп в кастрюле стал заканчиваться гораздо быстрее чем раньше. Установить воришку удалось при помощи камеры видеонаблюдения, которая и зафиксировала ночные похождения незваного гостя.

На кадрах проворный енот орудует на кухне и лакомится остатками еды. По словам хозяина дома, в течение недели полосатый пушистик появлялся по ночам, переворачивал сковороды и подчищал остатки обеда. Судя по разломанной, но оставленной конфете, сладкое воришка не любит.