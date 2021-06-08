Индекс конфликтности деловой среды вырос в России

Москва, 8 июня. Аналитики считают, что после отмены карантинных ограничений в России возросло число конфликтов в бизнес-секторе.

Специалисты из инвесткомпании А1 и Московской школы управления «Сколково» создали специальный Индекс конфликтности деловой среды, согласно которому сейчас в стране фиксируется максимальный рост показателя. Об этом пишет РБК.

Наблюдения в контексте разработки были начаты еще в 2017 году. В основе индекса лежит формула, ориентирующаяся на корпоративные разбирательства, новостные сводки по бизнес-спорам и общее число крупных игроков.



Начиная с 2019 года, индекс уменьшался и достиг 1,15 в III квартале прошлого года, но в IV квартале 2020 года он возрос до 1,48. Впоследствии конфликтность по индексу продолжила увеличиваться и расположилась уже на уровне 1,96 — исторического рекорда по данным вычислениям. Отмечается, что конфликтность повысилась в 80% российских субъектов, в 15% которых показатель подскочил больше, чем на 100%.

Среди возможных причин эксперты выделяют волну фиктивных и настоящих банкротств, снижение количества больших компаний и возобновление активности экономики и судебной системы после пандемии.

Члены общественной организации «Деловая Россия» поделились своим мнением и рассказали россиянам, какие сделки во время международного форума в Петербурге стали наиболее важными для экономического развития страны.