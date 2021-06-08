В ИК-3 опровергли заявления защиты Навального о запрете смартфонов на свиданиях

Владимир, 8 июня. Председатель ИК-3, на которую Навальный подал иск, опроверг слова блогера о том, что адвокатам нельзя приносить телефоны в колонию.

Работник учреждения заявил, что защитникам разрешали использовать смартфоны. Они сдавали их добровольно, никто к этому действию не принуждал.

Основатель ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) не принимает участие в судебном заседании. При этом причина, по которой он решил отсутствовать, неизвестна.

Ранее блогер отозвал два иска к колонии. Один из них — отказ в выдаче ему книг. Второй — претензия, связанная с «цензурой» получаемых им газет, сообщал ФАН.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.