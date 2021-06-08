Рыболовецкий траулер «Капитан Лобанов» затонул у берегов Калининградской области

Калининград, 8 июня. В Калининградской области частично затонул малый рыболовецкий траулер «Капитан Лобанов». Инцидент произошел в городе Светлое.

Маломерное рыболовецкое судно во время спуска на воду накренилось набок, после чего частично затонуло. Существует угроза разлива горюче-смазочных материалов.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты и экологи. Траулер закреплен тросами в воде во избежание полного затопления. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия для установления причин произошедшего.

Ранее речной теплоход «Барракуда» затонул недалеко от Самары. Инцидент произошел в районе острова Поджабный.