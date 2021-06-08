Американские инженеры научили робота делать маникюр

Вашингтон, 8 июня. Инженеры разработали робота, способного делать маникюр. За услуги механического мастера достаточно заплатить всего 8 долларов США.

Устройство на прошлой неделе появилось в одном из магазинов Сан-Франциско. Робот способен сделать маникюр всего за десять минут. Клиенту достаточно выбрать цвет лака.

Перед процедурой робот фотографирует каждый палец человека, но выравнивать форму ногтей и стричь их машина пока неспособна. Видеозапись с необычной процедурой появилась на просторах сервиса TikTok.

Робота по имени EVA научили отвечать на эмоции человека. Как сообщалось ранее, специальное исследование провели ученые из Колумбийской школы инженерных и прикладных наук в США.