Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше

Махачкала, 8 июня. Двое жителей дагестанского Избербаша незаконно получили в собственность земельные участки на территории военного городка, расположенного в населенном пункте. Оба мужчины приговорены судом к условным срокам за мошенничество.

«Жители Избербаша Нураев Р.М. и Абдулганиев М.Р. признаны виновными по статье о мошенничестве», — передает РИА «Дагестан» сообщение пресс-службы Южного военного округа.

Фигуранты дела ранее смогли получить в собственность участки площадью 900 и 1900 квадратных метров соответственно. При этом они находились на территории военного городка №79 министерства обороны России в Избербаше. Таким образом, мужчины незаконно завладели частью территории, предназначенной для нужд военных.

Нураеву судом назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года. Также условно, но на четыре года осужден Абдулганиев.

Ранее ФАН сообщал, что двое жителей Дагестана из-за кражи 11 банок кофе могут стать фигурантами уголовного дела и лишиться свободы сроком до пяти лет. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде, а правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении дела по статье о краже, совершенной группой лиц.