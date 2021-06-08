Солист Little Big Илья Прусикин рассказал о первом сексе с Софьей Таюрской

Москва, 8 июня. Известный музыкант Илья Прусикин откровенно рассказал о первом сексе с коллегой по группе Little Big Софьей Таюрской. По словам артиста, интимная близость случилась на вечеринке.

Солист популярного коллектива развеял слухи о том, что Таюрская стала разлучницей в его браке с блогером Ириной Смелой. Он напомнил, что расстался с супругой еще в 2019 году.

«С Ирой мы расстались в 2019 году. Сейчас 2021-й. Мы с Соней начали встречаться, потому что у нас обоих не было личной жизни. Наша личная жизнь — это съемки, запись песен, альбомов. Поучается, что мы и работаем вместе, и в отношениях состоим», — рассказал Прусикин в подкасте юмориста Данилы Поперечного «Без души».

Отношения между музыкантами начались спонтанно. Долгое время они просто дружили, даже не задумываясь о какой-то близости. Однако все кардинально изменилось после первого секса. Прусикин отметил, что начало их романа похоже на клише о пьяных друзьях, только они были трезвыми.

«Так бывает, когда пьяные друзья внезапно переспят. И после этого они вдруг понимают, как это классно. Только мы были не пьяные. Просто была какая-то вечеринка», — рассказал исполнитель.

Отношения с Таюрской стали для Ильича чем-то новым. Он рассказал, что привык начинать отношения с ухаживаний, а с подругой у них сразу же зародились сильные чувства по отношению друг к другу. По словам музыканта, с новой девушкой он чувствует себя счастливым, сообщает «Вечерняя Москва».

В разговоре с Поперечным Илья Прусикин честно рассказал, что стало причиной его расставания с женой после четырех лет брака. По словам артиста, в какой-то момент они оба перестали чувствовать себя счастливыми.