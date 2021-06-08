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08 июня 10:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:44
Происшествия
Расследование дела против экс-гендиректора РВК Повалко завершено
10:43
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
10:41
Политика
Украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ
10:41
Политика
Американские конгрессмены выступили против Олимпиады в Пекине
10:40
Экономика
Оператор системы «Мир» отменил лимит для приема платежей через смартфон
10:38
Происшествия
Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей
10:35
Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
10:34
Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
10:34
Происшествия
Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске
10:32
Армия
Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности
10:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
10:29
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
10:29
Политика
Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
10:29
Происшествия
МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму
10:27
Происшествия
Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше
10:26
Происшествия
Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга
10:26
Спорт
Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020
10:24
Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
10:23
Общество
Домашняя кошка «удочерила» дальневосточного лесного котенка в Уссурийске
10:22
Политика
Рябков оценил влияние санкционного прессинга на «Северный поток — 2»
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Солист Little Big Илья Прусикин рассказал о первом сексе с Софьей Таюрской

Шоу-бизнес
Солист Little Big Илья Прусикин рассказал о первом сексе с Софьей Таюрской
youtube.com  /  Prt Scr / Little Big

Москва, 8 июня. Известный музыкант Илья Прусикин откровенно рассказал о первом сексе с коллегой по группе Little Big Софьей Таюрской. По словам артиста, интимная близость случилась на вечеринке.

Солист популярного коллектива развеял слухи о том, что Таюрская стала разлучницей в его браке с блогером Ириной Смелой. Он напомнил, что расстался с супругой еще в 2019 году.

«С Ирой мы расстались в 2019 году. Сейчас 2021-й. Мы с Соней начали встречаться, потому что у нас обоих не было личной жизни. Наша личная жизнь — это съемки, запись песен, альбомов. Поучается, что мы и работаем вместе, и в отношениях состоим», — рассказал Прусикин в подкасте юмориста Данилы Поперечного «Без души».

Отношения между музыкантами начались спонтанно. Долгое время они просто дружили, даже не задумываясь о какой-то близости. Однако все кардинально изменилось после первого секса. Прусикин отметил, что начало их романа похоже на клише о пьяных друзьях, только они были трезвыми.

«Так бывает, когда пьяные друзья внезапно переспят. И после этого они вдруг понимают, как это классно. Только мы были не пьяные. Просто была какая-то вечеринка», — рассказал исполнитель.

Отношения с Таюрской стали для Ильича чем-то новым. Он рассказал, что привык начинать отношения с ухаживаний, а с подругой у них сразу же зародились сильные чувства по отношению друг к другу. По словам музыканта, с новой девушкой он чувствует себя счастливым, сообщает «Вечерняя Москва».

В разговоре с Поперечным Илья Прусикин честно рассказал, что стало причиной его расставания с женой после четырех лет брака. По словам артиста, в какой-то момент они оба перестали чувствовать себя счастливыми.

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Все новости / Шоу-бизнес / Солист Little Big Илья Прусикин рассказал о первом сексе с Софьей Таюрской
секс Прусикин Little Big таюрская
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