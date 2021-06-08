В Роспотребнадзоре объяснили, что делать при сезонной аллергии на тополиный пух

Москва, 8 июня. Специалисты Роспотребнадзора составили рекомендации по профилактике сезонной аллергии при появлении тополиного пуха.

Если у человека наблюдаются определенные симптомы, например, заложенность носа и чихание, однако нет температуры, это сигнализирует об аллергии или поллинозе. Появление тополиного пуха обычно приходится на начало лета и совпадает с периодом цветения злаковых растений, способных вызывать аллергические реакции, сообщили в ведомстве.

Для профилактики необходимо как можно меньше выходить на улицу, особенно в сухую, жаркую погоду. Кроме того, необходимо постараться не допустить попадания пуха в помещения, в том числе домой или в офис. Важно регулярно устраивать влажную уборку, а также часто менять и стирать свою повседневную одежду.

Врач иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев рекомендовал использовать для борьбы с аллергией медицинскую маску. Кроме того, специалист предложил принимать антигистаминные препараты, передает «Ридус».

Накануне тополиный пух накрыл улицы Москвы. Очевидцы запечатлели на видео покрытые летним «снегом» дороги и тротуары.