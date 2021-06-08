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08 июня 10:45
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новостей
10:44
Происшествия
Расследование дела против экс-гендиректора РВК Повалко завершено
10:43
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
10:41
Политика
Украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ
10:41
Политика
Американские конгрессмены выступили против Олимпиады в Пекине
10:40
Экономика
Оператор системы «Мир» отменил лимит для приема платежей через смартфон
10:38
Происшествия
Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей
10:35
Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
10:34
Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
10:34
Происшествия
Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске
10:32
Армия
Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности
10:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
10:29
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
10:29
Политика
Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
10:29
Происшествия
МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму
10:27
Происшествия
Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше
10:26
Происшествия
Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга
10:26
Спорт
Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020
10:24
Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
10:23
Общество
Домашняя кошка «удочерила» дальневосточного лесного котенка в Уссурийске
10:22
Политика
Рябков оценил влияние санкционного прессинга на «Северный поток — 2»
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Экс-помощник Рейгана призвал США «договариваться» с Путиным

Политика
Экс-помощник Рейгана призвал США «договариваться» с Путиным
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Вашингтон, 8 июня. Бывший помощник экс-президента США Рейгана Дуглас Бэндоу призвал власти Вашингтона договариваться с Россией и президентом страны Владимиром Путиным.

В своем материале для издания The American Spectator Бэндоу отметил, что встреча Путина и главы Белого дома Джо Байдена станет неплохим началом в улучшении отношений. Сейчас Америке настало выбрать новый подход к России осознать важные вещи. Например, что Путину и Байдену стоит вместе «вести дела», а не отдаляться друг от друга.

Бэндоу обратил внимание, что раньше США никогда не волновались за Украину, так как Россия была ключевым игроком, а Киев и Москва связаны исторически. Нынешняя ситуация на Украине никак не угрожает безопасности Европы, указал он.

«Правительство Путина не угрожает Соединенным Штатам. Прямое нападение на Америку немыслимо. Что касается европейских стран, то даже они, во всяком случае, те из них, которые расположены не на границе с Россией, отрицают вероятность войны», — указал экс-помощник Рейгана.

Дипломат указал на сближение России и Китая, чему поспособствовало поведение США. Сейчас Россия и КНР действуют вместе против Америки. Некоторые аналитики пытаются развеять опасения, заявляя, что между двумя странами неизбежно произойдет разрыв, но если Вашингтон не изменит своей политики, этого точно не случится, заключил он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что сейчас готовится программа переговоров между Путиным и Байденом. Он подчеркнул, что пока рано говорить о том, будут ли подписаны какие-либо документы во время саммита. Как рассказали в Госдепе США, американский госсекретарь Энтони Блинкен будет присутствовать на российско-американском саммите в Женеве, передает НСН.

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Все новости / Политика / Экс-помощник Рейгана призвал США «договариваться» с Путиным
путин сша байден
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