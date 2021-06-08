Экс-помощник Рейгана призвал США «договариваться» с Путиным

Вашингтон, 8 июня. Бывший помощник экс-президента США Рейгана Дуглас Бэндоу призвал власти Вашингтона договариваться с Россией и президентом страны Владимиром Путиным.

В своем материале для издания The American Spectator Бэндоу отметил, что встреча Путина и главы Белого дома Джо Байдена станет неплохим началом в улучшении отношений. Сейчас Америке настало выбрать новый подход к России осознать важные вещи. Например, что Путину и Байдену стоит вместе «вести дела», а не отдаляться друг от друга.

Бэндоу обратил внимание, что раньше США никогда не волновались за Украину, так как Россия была ключевым игроком, а Киев и Москва связаны исторически. Нынешняя ситуация на Украине никак не угрожает безопасности Европы, указал он.

«Правительство Путина не угрожает Соединенным Штатам. Прямое нападение на Америку немыслимо. Что касается европейских стран, то даже они, во всяком случае, те из них, которые расположены не на границе с Россией, отрицают вероятность войны», — указал экс-помощник Рейгана.

Дипломат указал на сближение России и Китая, чему поспособствовало поведение США. Сейчас Россия и КНР действуют вместе против Америки. Некоторые аналитики пытаются развеять опасения, заявляя, что между двумя странами неизбежно произойдет разрыв, но если Вашингтон не изменит своей политики, этого точно не случится, заключил он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что сейчас готовится программа переговоров между Путиным и Байденом. Он подчеркнул, что пока рано говорить о том, будут ли подписаны какие-либо документы во время саммита. Как рассказали в Госдепе США, американский госсекретарь Энтони Блинкен будет присутствовать на российско-американском саммите в Женеве, передает НСН.