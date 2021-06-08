NOS: следствию по делу MH17 придется ответить на три вопроса в суде

Амстердам, 8 июня. Следствию по делу о крушении Boeing MH17 придется ответить на три главных вопроса в суде. Об этом сообщили голландские журналисты.

Издание NOS поделилось деталями судебного процесса по делу о крушении малайзийского авиалайнера над Донбассом в 2014 году. По данным ресурса, после 25 предварительных слушаний в Нидерландах начали рассматривать трагедию по существу. Суд начнет более детально изучать обвинения в отношении подозреваемых. Журналисты уточнили, что судьи сформулировали три основных вопроса, по которым они хотят получить информацию в рамках текущего этапа разбирательства.

«Должен быть найден ответ», — приводит слова голландских авторов «ПолитРоссия».

Первый вопрос касается ситуации с зенитно-ракетным комплексом «Бук». Суд должен установить, сбил ли он гражданский самолет рейса MH17. Второй вопрос затронет место запуска ракеты. Последний пункт — сыграли ли подозреваемые в крушении малайзийского Boeing какую-то роль.

Голландские обозреватели напомнили, что некоторое время назад появились публикации записей переговоров четырех фигурантов по делу MH17. Материалы подтверждают непричастность подозреваемых к крушению самолета.

В Гааге рассмотрение дела по существу началось 7 июня. Двое голландских адвокатов представляют интересы россиянина Олега Пулатова.