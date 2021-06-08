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08 июня 10:45
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новостей
10:44
Происшествия
Расследование дела против экс-гендиректора РВК Повалко завершено
10:43
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
10:41
Политика
Украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ
10:41
Политика
Американские конгрессмены выступили против Олимпиады в Пекине
10:40
Экономика
Оператор системы «Мир» отменил лимит для приема платежей через смартфон
10:38
Происшествия
Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей
10:35
Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
10:34
Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
10:34
Происшествия
Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске
10:32
Армия
Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности
10:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
10:29
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
10:29
Политика
Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
10:29
Происшествия
МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму
10:27
Происшествия
Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше
10:26
Происшествия
Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга
10:26
Спорт
Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020
10:24
Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
10:23
Общество
Домашняя кошка «удочерила» дальневосточного лесного котенка в Уссурийске
10:22
Политика
Рябков оценил влияние санкционного прессинга на «Северный поток — 2»
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В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе

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Армия
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
flickr.com/U.S. Department of Defense  /  Senior Airman Erin Babis

Пекин, 8 июня. Стремление США показать России возможности своей боевой авиации обернулось полным провалом из-за реакции Москвы, пишет Baijiahao.

Во главе с Соединенными Штатами страны НАТО подняли в воздух около сотни истребителей, которые пролетели над европейскими странами, сопровождая стратегические бомбардировщики ВВС США. На Западе не скрывали, что 12-часовой полет станет демонстрацией мощи Североатлантического альянса. Правда, операция провалилась, поставив американцев в неловкое положение, приводит «ПолитРоссия» материал китайского издания.

Авторы восхитились реакцией России на этот «эффектный» маневр западных стран. Москва попросту проигнорировала событие. В итоге авантюра обернулась для США позором — добиться желаемого результата американцы так и не смогли.

Такой исход не вызывает удивления у китайских аналитиков. Они напомнили, что Россия представляет из себя одну из сильнейших мировых держав. Едва ли ее можно удивить десятками самолетов. Более того, за годы противостояния с США у Москвы выработался «иммунитет» в отношении такого рода провокаций.

В конечном итоге, как отмечает военный эксперт Сергей Хатылев, в распоряжении США нет такого бомбардировщика, с которым не справились бы российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф».

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявила о важности сохранения диалога с Россией, пишет RT.

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россия сша нато
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