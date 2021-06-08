В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе

Пекин, 8 июня. Стремление США показать России возможности своей боевой авиации обернулось полным провалом из-за реакции Москвы, пишет Baijiahao.

Во главе с Соединенными Штатами страны НАТО подняли в воздух около сотни истребителей, которые пролетели над европейскими странами, сопровождая стратегические бомбардировщики ВВС США. На Западе не скрывали, что 12-часовой полет станет демонстрацией мощи Североатлантического альянса. Правда, операция провалилась, поставив американцев в неловкое положение, приводит «ПолитРоссия» материал китайского издания.

Авторы восхитились реакцией России на этот «эффектный» маневр западных стран. Москва попросту проигнорировала событие. В итоге авантюра обернулась для США позором — добиться желаемого результата американцы так и не смогли.

Такой исход не вызывает удивления у китайских аналитиков. Они напомнили, что Россия представляет из себя одну из сильнейших мировых держав. Едва ли ее можно удивить десятками самолетов. Более того, за годы противостояния с США у Москвы выработался «иммунитет» в отношении такого рода провокаций.

В конечном итоге, как отмечает военный эксперт Сергей Хатылев, в распоряжении США нет такого бомбардировщика, с которым не справились бы российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф».

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявила о важности сохранения диалога с Россией, пишет RT.