МИД Финляндии оценил ситуацию с закупками российской нефти

Хельсинки, 8 июня. Финляндия может сократить импорт российского топлива по мере перехода к «зеленой» энергетике. Информацией поделился министр иностранных дел страны Пекка Хаависто.

Правительство Финляндии намерено способствовать внедрению низкоуглеродных решений в энергетический сектор, то есть уменьшать объемы выбрасываемых парниковых газов и применяемых невозобновляемых ресурсов, передает РБК.

«Три четверти импорта формируют нефть и газ, из объема которых более 60% ввозятся из России. Углеродно-нейтральность, безусловно, сократит потребление нефти, что скажется также на импорте из России», — добавил министр.

При этом «зеленый переход» экономики откроет новые горизонты дружественных отношений с Россией, несмотря на падение закупок углеводородов. Хельсинки стремится сделать страну углеродно-нейтральной к 2035 году.

СМИ ранее сообщили, что поставки российского топлива в США достигли девятилетнего максимума. Россия нарастила транспортировку нефти и нефтепродуктов на 63% относительно 2014 года.