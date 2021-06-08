Столтенберг заявил о готовности НАТО защищать своих союзников «от любой агрессии»

Брюссель, 8 июня. Североатлантический альянс готов защищать своих партнеров от «любых опасностей», которые могут исходить со стороны Белоруссии или России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Альянс является оборонительным союзом, поэтому всегда начеку, добавил он. По его словам, также опасность может исходить из-за «укрепления сотрудничества РФ и КНР». Речь идет о партнерстве двух стран в военном и политическом направлениях. Общая стратегия НАТО по этим вопросам будет обсуждаться в ходе предстоящего саммита 14-15 июня в Брюсселе.

При этом Москва неоднократно заявляла об отсутствии каких-либо агрессивных или недружественных намерений. Вполне вероятно, что подобные заявления со стороны Альянса являются провокациями.

Ранее сообщалось, что Столтенберг обсудил с главой США Джо Байденом отношения с РФ. Стороны пришли к выводу о необходимости двойственного подхода по отношению к России.