Столтенберг заявил о готовности НАТО защищать своих союзников «от любой агрессии»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 10:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:43
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
10:41
Политика
Украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ
10:41
Политика
Американские конгрессмены выступили против Олимпиады в Пекине
10:40
Экономика
Оператор системы «Мир» отменил лимит для приема платежей через смартфон
10:38
Происшествия
Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей
10:35
Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
10:34
Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
10:34
Происшествия
Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске
10:32
Армия
Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности
10:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
10:29
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
10:29
Политика
Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
10:29
Происшествия
МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму
10:27
Происшествия
Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше
10:26
Происшествия
Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга
10:26
Спорт
Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020
10:24
Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
10:23
Общество
Домашняя кошка «удочерила» дальневосточного лесного котенка в Уссурийске
10:22
Политика
Рябков оценил влияние санкционного прессинга на «Северный поток — 2»
10:18
Политика
Дипломат Рябков оценил последствия денонсации ДОН для отношений с США
Все новости
08 июня 10:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:43
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
10:41
Политика
Украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ
10:41
Политика
Американские конгрессмены выступили против Олимпиады в Пекине
10:40
Экономика
Оператор системы «Мир» отменил лимит для приема платежей через смартфон
10:38
Происшествия
Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей
10:35
Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
10:34
Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
10:34
Происшествия
Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске
10:32
Армия
Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности
10:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
10:29
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
10:29
Политика
Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
10:29
Происшествия
МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму
10:27
Происшествия
Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше
10:26
Происшествия
Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга
10:26
Спорт
Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020
10:24
Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
10:23
Общество
Домашняя кошка «удочерила» дальневосточного лесного котенка в Уссурийске
10:22
Политика
Рябков оценил влияние санкционного прессинга на «Северный поток — 2»
10:18
Политика
Дипломат Рябков оценил последствия денонсации ДОН для отношений с США
Все новости

Столтенберг заявил о готовности НАТО защищать своих союзников «от любой агрессии»

Армия
Столтенберг заявил о готовности НАТО защищать своих союзников «от любой агрессии»
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 8 июня. Североатлантический альянс готов защищать своих партнеров от «любых опасностей», которые могут исходить со стороны Белоруссии или России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Альянс является оборонительным союзом, поэтому всегда начеку, добавил он. По его словам, также опасность может исходить из-за «укрепления сотрудничества РФ и КНР». Речь идет о партнерстве двух стран в военном и политическом направлениях. Общая стратегия НАТО по этим вопросам будет обсуждаться в ходе предстоящего саммита 14-15 июня в Брюсселе.

При этом Москва неоднократно заявляла об отсутствии каких-либо агрессивных или недружественных намерений. Вполне вероятно, что подобные заявления со стороны Альянса являются провокациями.

Ранее сообщалось, что Столтенберг обсудил с главой США Джо Байденом отношения с РФ. Стороны пришли к выводу о необходимости двойственного подхода по отношению к России.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Столтенберг заявил о готовности НАТО защищать своих союзников «от любой агрессии»
белоруссия нато столтенберг кнр
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 115522 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 77583 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 65693 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 35384 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 26831 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru