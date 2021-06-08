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08 июня 12:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:14
Армия
Власти Пакистана отказались передавать военные базы под нужды США
12:12
Армия
Белоруссия представит БТР отечественного производства на выставке в июне
12:12
Общество
СК возбудил дело о халатности из-за детей, проживающих в заброшенном доме в Сибири
12:12
Спорт
ММА может стать частью программы Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе
12:11
Происшествия
Пострадавшую при падении с батута девочку сняли с ИВЛ в Барнауле
12:09
Происшествия
Уровень воды в иркутской реке Ия поднялся до критической отметки
12:07
Происшествия
Суд в Минске не удовлетворил жалобу на арест россиянина Дудникова
12:03
Политика
Женевские власти изменили маршрут общественного транспорта из-за саммита РФ — США
12:01
Армия
Шойгу прибыл в войска ЮВО для инспекции новых пунктов базирования Каспийской флотилии
12:01
Общество
Эфир: Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказывает о проблемах благотворителей
12:01
Экономика
Некоторые продукты на Украине стоят дороже, чем во всем мире
12:00
Украина
Шведский дипломат остудил пыл Киева: США не верят во вступление Украины в НАТО
11:59
Происшествия
Движение на МКАД затруднено после ДТП с двумя грузовиками
11:58
Происшествия
Труп молодого человека выловили из Невы у стен Петропавловской крепости
11:57
Технологии
Роскосмос анонсировал следующий старт ракеты с космодрома Восточный
11:56
Общество
Туристов на Кубани могут принудительно «обобрать» еще на пару тысяч рублей
11:56
Политика
Дзермант объяснил бессилие санкционной политики Запада против Минска
11:54
Экономика
Южнокорейская Kia представила новую генерацию Sportage
11:54
Происшествия
Европол арестовал более 800 человек в рамках антинаркотической операции
11:52
Общество
Приговор сыну экс-премьера Дагестана по делу о смерти студентки МГИМО могут обжаловать
Все новости

От «А» до «У»: ростовская школа набрала 19 первых классов

Общество
От «А» до «У»: ростовская школа набрала 19 первых классов
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Макс Чуев

Ростов-на-Дону, 8 июня.  В Суворовском микрорайоне Донской столицы всего одна школа, рассчитанная на 1340 учеников. С 2019 года дети учатся здесь в три смены. На новый учебный год от родителей первоклашек поступило столько заявок, что руководство школы было вынуждено сформировать 18 классов по 40 человек.

Получается, что в новом 2021 учебном году, с 1 сентября в школе №75 будет обучаться более 4 тысяч детей. Сейчас уже сформированы первые классы от «А» до «Т», но дирекция учебного заведения говорит, что это не предел и придется создать еще один класс «У». Также в руководстве школы отмечают об организации подготовительных смен и использовании всех кабинетов, включая комнаты для дополнительного образования и внеурочной деятельности, чтобы как-то наладить учебный процесс.

О проблеме нехватки школ в Суворовским микрорайоне общественность Ростова говорит довольно давно. Городская администрация уже прекратила выдачу разрешений на строительство новых домов в районе и требует от инвестора постройки новых образовательных учреждений. В ростовской мэрии отмечают, что до 2024 года в районе появятся две новые школы на 1200 и 1600 мест, однако родителей первоклассников это не устраивает. Они уверены, что проблему необходимо решать в срочном порядке, так как с такой численностью обучающихся качество образования будет под вопросом.

Ранее ФАН сообщал, что администрация Ростова-на-Дону призвала ростовчан принять участие в создании экспозиции для городского музея. Дончанам предложили передавать из семейного архива старые фотографии, одежду, предметы быта, книги, картины, или мебель своих предков.

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Все новости / Общество / От «А» до «У»: ростовская школа набрала 19 первых классов
ростов-на-дону школа Суворовский первоклашки
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