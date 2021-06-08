От «А» до «У»: ростовская школа набрала 19 первых классов

Ростов-на-Дону, 8 июня. В Суворовском микрорайоне Донской столицы всего одна школа, рассчитанная на 1340 учеников. С 2019 года дети учатся здесь в три смены. На новый учебный год от родителей первоклашек поступило столько заявок, что руководство школы было вынуждено сформировать 18 классов по 40 человек.

Получается, что в новом 2021 учебном году, с 1 сентября в школе №75 будет обучаться более 4 тысяч детей. Сейчас уже сформированы первые классы от «А» до «Т», но дирекция учебного заведения говорит, что это не предел и придется создать еще один класс «У». Также в руководстве школы отмечают об организации подготовительных смен и использовании всех кабинетов, включая комнаты для дополнительного образования и внеурочной деятельности, чтобы как-то наладить учебный процесс.

О проблеме нехватки школ в Суворовским микрорайоне общественность Ростова говорит довольно давно. Городская администрация уже прекратила выдачу разрешений на строительство новых домов в районе и требует от инвестора постройки новых образовательных учреждений. В ростовской мэрии отмечают, что до 2024 года в районе появятся две новые школы на 1200 и 1600 мест, однако родителей первоклассников это не устраивает. Они уверены, что проблему необходимо решать в срочном порядке, так как с такой численностью обучающихся качество образования будет под вопросом.

Ранее ФАН сообщал, что администрация Ростова-на-Дону призвала ростовчан принять участие в создании экспозиции для городского музея. Дончанам предложили передавать из семейного архива старые фотографии, одежду, предметы быта, книги, картины, или мебель своих предков.